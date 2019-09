Diretta Picerno Casertana/ Streaming video e tv: aquilotti favoriti nelle quote

Picerno Casertana, diretta dall’arbitro Francesco Cosso, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio “Viviani” di Potenza, sarà una delle sfide valevoli per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone C. La matricola lucana continua a dimostrare di potersela giocare con tutti, ma è stata costretta alla sconfitta nell’ultimo turno di campionato, domenica scorsa, in casa contro un Avellino che si sta confermando come una delle formazioni più in forma in questo inizio di campionato. 2-3 il risultato in favore degli irpini ed il Picerno cercherà ora riscatto contro una Casertana capace di infliggere sabato scorso una clamorosa goleada al Rieti. 6-1 per i rossoblu e l’incredibile è stato vedere tutti i gol nel corso del primo tempo, con Castaldo e compagni che hanno poi comodamente gestito nella ripresa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Picerno Casertana alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv né in chiaro né a pagamento sui canali del digitale terrestre o su quelli satellitari. L’esclusiva del match è nelle mani di Elevensports, che trasmetterà il match in diretta streaming video via internet con la propria app o sul sito elevensports.it, match visibile collegandosi tramite pc, smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CASERTANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Picerno-Casertana, questa domenica 22 settembre 2019 presso lo stadio “Viviani” di Potenza, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone C. 3-5-2 per il Picerno allenato da Giacomarro che scenderà in campo con: Pane, Caidi, Fontana, Bertolo; Kosovan, Pitarresi, Vrdoljak, Calamai, Guerra; Sparacello, Santaniello. 3-5-2 per la Casertana allenato da Ciro Ginestra che risponderà con: Crispino, Caldore, Santoro, Starita, D’angelo, Castaldo, Zito, Longo, Adamo, Laaribi, Silva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, i favori del pronostico sono a favore della Casertana contro il Picerno. Vittoria in casa quotata 2.80, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.45. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 e under 2.5 offerto a una quota di 1.80.



