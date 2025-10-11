Tutte le informazioni sulla diretta Picerno Casertana, la situazione delle squadre, come vedere la partita, possibile esito finale

DIRETTA PICERNO CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Picerno Casertana? Diamo un’occhiata ai numeri per capire chi tra queste due compagini ha o meno le maggiori possibilità di portare a casa i tre punti, in questo modo saremo anche dei tifosi più consapevoli per quanto riguarda i trend che vedremo da qui alla prossima ora e mezza di gioco. Il Picerno ha stupito per continuità: squadra organizzata, con un gioco corale e una manovra fluida che produce 1,7 xG di media e una delle migliori percentuali realizzative del girone (20% sui tiri nello specchio). Il dato più sorprendente riguarda la gestione: i lucani sono la squadra con più passaggi completati nella metà campo avversaria (89%).

La Casertana risponde con un’identità più pragmatica ma altrettanto efficace. I campani amano chiudersi e ripartire: solo 45% di possesso medio, ma 1,5 gol segnati a gara e un tasso di conversione elevato (1 rete ogni 6 tiri totali). Inoltre, la difesa si distingue per fisicità: 71% di duelli aerei vinti e solo 3 gol subiti da palla inattiva. Sarà una gara tattica e intensa, dove il Picerno proverà a mantenere il pallino del gioco e la Casertana cercherà di colpire al momento giusto, sfruttando la velocità dei suoi esterni in contropiede. Adesso via al commento live della diretta di Picerno Catania, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Picerno Casertana streaming video e tv, come vedere la partita

Per vedere la diretta Picerno Casertana in contemporanea con il campo basterà che i tifosi e gli appassionati non presenti alla struttura e soprattutto in possesso di un abbonamento a Sky Sport si sintonizzino alle 14.30 sul canale Sky canale 254 o si colleghino in streaming alle piattaforme SkyGo e NowTv.

Campani hanno bisogno di punti

Nella giornata di oggi, sabato 11 ottobre 2025, sarà giocata allo Stadio Comunale Donato Curcio la diretta Picerno Casertana partita valida per la nona giornata del girone C di Serie C che farà sfidare due squadre che stanno vivendo una buona stagione che li vede lottare per i playoff, i lucani sono la squadra che insegue e sono ora fuori dalle prime dieci posizioni, anche se solo per 2 punti, una vittoria in questa partita potrebbe quindi consentirgli di entrare nella zona calda di alta classifica, nell’ultima uscita stagionale è arrivata una sconfitta 3-0 in casa del Crotone che ha fermato una possibile serie di risultati positivi.

Gli avversari invece in questo momento della stagione farebbero già parte dei playoff forti del loro nono posto che però sarà assaltato dalle squadre avversarie che come detto cercheranno di ritagliarsi un loro spazio, arriveranno alla partita con una grandissima voglia di vincere e soprattutto di riprendersi dalla sconfitta casalinga 0-3 con il Casarano.

Formazioni Picerno Casertana, probabili ventidue in campo

A scendere in campo nella diretta Picerno Casertana saranno due squadre formate dai migliori calciatori che i due tecnici avranno a disposizione, nonché quelli che secondo le idee dovrebbero essere più in grado di portare a casa i 3 punti, i lucani di Claudio De Luca saranno schierati nuovamente con un 4-4-2 che però questa volta vedrà Summa in porta, Salvo, Frison, Granata e Pistolesi in difesa, Energe, Bianchi, Graziani e Cardoni a centrocampo, Abreu e Santarcangelo in attacco.

Federico Coppitelli farà diversi cambi rispetto all’ultima giornata e nel suo 4-3-3 ci saranno De Lucia come portiere, Liotti, Bacchetti, Rocchi e Oukhadda come difensori, Leone, Pezzella e Galletta come centrocampisti, Kallon, Casarotto e Bentivegna come attaccanti.

Picerno Casertana, possibile esito finale

La diretta Picerno Casertana si prospetta essere una sfida molto equilibrata e dalla difficile lettura visto che a sfidarsi sono squadre che stanno vivendo un momento simile della stagione con una sconfitta inaspettata dopo due buone gare da cui sono arrivati punti importanti per la corsa verso i playoff. Il risultato più giusto potrebbe essere il pareggio anche se entrambe le squadra cercheranno di ottenere i 3 punti, alla fine però potrebbe vincere la paura di perdere che garantirebbe ad entrambe di rimanere in corsa con le altre pretendenti alla fase ad eliminazione della competizione.