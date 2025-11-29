Diretta Picerno Catania, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Curcio per la sedicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA PICERNO CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti ci separano dal fischio di inizio della diretta di Picerno Catania, il nostro obiettivo è capire in questo lasso di tempo i trend delle due squadre grazie alle statistiche raccolte dalla nostra redazione. Il Picerno arriva con numeri fortemente orientati all’ampiezza: 52% di possesso, 1,6 xG, 1,3 xA, e 12,5 tiri totali, con 4,6 nello specchio. Il 65% delle occasioni nasce da attacchi sulle fasce, dove la squadra costruisce tanti cross e tagli sul secondo palo. Difensivamente i lucani soffrono le imbucate centrali (1,4 xGA) e le seconde palle. Corner: 5,8 battuti, 6,1 concessi.

Il Catania risponde con una struttura tecnica più marcata: 55% di possesso, 1,9 xG, 1,2 xGA, e una produzione offensiva costruita per il 62% da corridoi centrali con verticalizzazioni rapide. I siciliani tirano molto (14 tiri totali, 5 nello specchio) e sono estremamente efficaci sui piazzati (42% dei gol). Difensivamente concedono qualche spazio sulle fasce. Corner: 6,0 battuti, 4,3 concessi. Numeri davvero interessanti non c’è che dirsi, sarà una partita divertente quindi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Picerno Catania, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO CATANIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale su cui è possibile seguire la diretta Picerno Catania in televisione è Sky Sport Calcio. Gli abbonati a Sky potranno anche usufruire dello streaming dell’evento utilizzando l’applicazione Sky Go. Lo stesso vale anche per chi avesse invece Now Tv.

ASPETTANDO IL POSTICIPO DI LUNEDI’

Riecco in campo la capolista nella diretta Picerno Catania di sabato 29 novembre 2025 alle ore 14:30. Presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno l’AZ avrà il compito di ostacolare la corsa dei rivali della sedicesima giornata di Serie C 2025/2026 considerando l’enorme divario maturato fra queste due compagini finora in graduatoria.

I rossoblù sono penultimi in classifica, e dunque al diciannovesimo posto, con tredici punti come il Siracusa ed il Sorrento, davanti soltanto al Foggia. Per ora i Lucani disputerebbero i playout per salvarsi ma la presenza di ben undici squadre in soli sette punti è ancora possibile risollevare il proprio destino nel corso della stagione che si sta disputando.

I Melandrini arrivano inoltre proprio da un successo avendo avuto la meglio per 2 a 0 in trasferta contro il Monopoli e l’obiettivo è quello di fare subito il bis. Gli Etnei invece si approcciano a questa gara guardando tutte le altre squadre dall’alto in basso del suo primo posto conquistato grazie ai trentuno punti sin qui ottenuti.

Anche la Salernitana ha racimolato lo stesso obiettivo ma scenderà a sua volta in campo soltanto lunedì 1 dicembre nel posticipo contro il Benevento, quarto con ventinove punti. Finiti KO per colpa del Casarano un paio di settimane fa, i rossazzurri hanno poi riassaporato subito la vittoria battendo sempre per 1 a 0 il Latina.

DIRETTA PICERNO CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Picerno Catania: difesa a quattro per gli uomini di Bertotto che verranno impostati secondo un 4-2-3-1 con Marcone, Gemignani, Vimercati, Frison e Pistolesi, Bianchi e Djibril, Cardoni, Esposito e Maiorino ed Abreu davanti a tutti. Anche mister Toscano sceglierà un unico centravanti ma opterà per la difesa a tre grazie al modulo 3-4-2-1 con Dini, Allegretto, Celli e Di Gennaro, Casasola, Di Tacchio, Corbari e Donnarumma, Jimenez, Lunetta ed infine Forte.

DIRETTA PICERNO CATANIA, LE QUOTE

Le quote di Betsson per l’esito finale della diretta Picerno Catania: i padroni di casa partono da sfavoriti in vista di questa sfida con il loro trionfo quotato infatti addirittura a 5.60. Il pareggio è la seconda soluzione più concretizzabile per questo incontro con il segno x pagato a 3.75 mentre i rossazzurri dovrebbero infine avere vita facile in trasfeta, con il 2 indicato a solo 1.55.