DIRETTA PICERNO CATANIA/ Video streaming tv: terzo episodio in terra lucana (oggi 6 febbraio 2024)

La diretta di Picerno Catania è pronta a vivere il suo terzo capitolo in terra lucana, e finora il bilancio dei due precedenti pende a favore della formazione rossazzurra, che ha ottenuto la vittoria in entrambe le occasioni. Il primo storico incontro risale al 26 febbraio 2020, quando allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, il Catania di Cristiano Lucarelli, rinforzato da una sessione invernale di mercato improntata al “risparmio” a causa dei problemi economici del club, ha superato in rimonta i padroni di casa con un punteggio di 2-1. Nonostante lo svantaggio iniziale causato dalla rete di Santaniello, il Catania è riuscito a ribaltare la situazione nei minuti successivi con una doppietta di Alessio Curcio, realizzata nel giro di soli 5 minuti.

Questa partita è stata significativa anche per il gesto del tecnico livornese che ha iniziato a sfoggiare al collo una sciarpa rossazzurra, un rituale che ha portato fortuna nelle successive due partite contro Vibonese e Bisceglie, prima dell’interruzione del campionato a causa della pandemia da Covid-19. Il secondo capitolo di questa sfida è stato disputato al “Curcio” di Picerno il 10 ottobre 2021, e anche in questa occasione il Catania ha prevalso con un risultato di 1-0. Il gol della vittoria è stato realizzato da Luca Moro su calcio di rigore. Con questi due successi nelle precedenti sfide, il Catania parte con un vantaggio psicologico, ma nel calcio tutto può succedere e il Picerno cercherà di ribaltare la situazione nel prossimo confronto, rendendo la sfida sempre avvincente e imprevedibile. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Catania sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Picerno Catania in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PICERNO CATANIA: SI RECUPERA AL CURCIO!

Picerno Catania, in diretta dallo stadio Donato Curcio della località lucana, si giocherà questo pomeriggio, martedì 6 febbraio 2024, con fischio d’inizio alle ore 14.00: si tratta di un recupero per il campionato di Serie C, naturalmente nel girone C, perché il match non era stato disputato sabato 20 gennaio a causa della neve. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto i padroni di casa per la diretta di Picerno Catania, perché i lucani arrivano dalla vittoria per 1-0 contro la Turris che li ha portati a quota 42 punti, con il secondo posto nel mirino in caso di successo nell’odierno recupero.

Anche il Catania ha giocato venerdì sera nello scorso turno e ha ottenuto un pareggio per 1-1 nel big-match sul campo del Foggia, però i siciliani devono fare i conti con una posizione di classifica meno esaltante. Infatti, a quota 30 punti l’obiettivo è quello di avvicinarsi alla zona playoff e aumentare il vantaggio sulla zona playout, rischio che non è ancora del tutto scongiurato per gli etnei. Tutto questo premesso, appare che la posta in palio sarà molto alta, anche se per motivi differenti, per cui siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà oggi pomeriggio la diretta di Picerno Catania…

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CATANIA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Picerno Catania. I padroni di casa lucani di mister Emilio Longo dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-2-3-1, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari: Summa in porta; i quattro difensori Albertini, Gilli, Allegretto e Pagliai; in mediana dovremmo vedere Gallo e De Ciancio; infine, il reparto offensivo del Picerno dovrebbe prevedere Petito, Maiorino ed Esposito sulla trequarti, a sostegno del centravanti Murano.

La risposta del Catania allenato da mister Cristiano Lucarelli potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 con Monaco, Castellini e Kontek nella difesa a tre davanti al portiere Albertoni; a centrocampo è squalificato Haveri, la linea a quattro potrebbe quindi essere formata da Rapisarda, Quaini, Zammarini e Cicerelli; infine, in attacco ecco Peralta che dovrebbe agire come trequartista alle spalle delle due punte del Catania, cioè Chiarella e Di Carmine.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Picerno Catania in base alle quote offerte dall’agenzia BetFair, che vede favorita la formazione padrona di casa. Infatti, il segno 1 per la vittoria del Picerno è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio, oppure a 2,90 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi pomeriggio vincesse il Catania.











