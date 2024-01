DIRETTA/ Picerno Catania video streaming tv: siciliani avanti nei precedenti (Serie C, 20 gennaio 2024)

DIRETTA PICERNO CATANIA: TESTA A TESTA

La diretta di Picerno Catania è pronta a vivere il suo terzo capitolo in terra lucana, e finora il bilancio dei due precedenti pende a favore della formazione rossazzurra, che ha ottenuto la vittoria in entrambe le occasioni. Il primo storico incontro risale al 26 febbraio 2020, quando allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, il Catania di Cristiano Lucarelli, rinforzato da una sessione invernale di mercato improntata al “risparmio” a causa dei problemi economici del club, ha superato in rimonta i padroni di casa con un punteggio di 2-1. Nonostante lo svantaggio iniziale causato dalla rete di Santaniello, il Catania è riuscito a ribaltare la situazione nei minuti successivi con una doppietta di Alessio Curcio, realizzata nel giro di soli 5 minuti.

Questa partita è stata significativa anche per il gesto del tecnico livornese che ha iniziato a sfoggiare al collo una sciarpa rossazzurra, un rituale che ha portato fortuna nelle successive due partite contro Vibonese e Bisceglie, prima dell’interruzione del campionato a causa della pandemia da Covid-19. Il secondo capitolo di questa sfida è stato disputato al “Curcio” di Picerno il 10 ottobre 2021, e anche in questa occasione il Catania ha prevalso con un risultato di 1-0. Il gol della vittoria è stato realizzato da Luca Moro su calcio di rigore. Con questi due successi nelle precedenti sfide, il Catania parte con un vantaggio psicologico, ma nel calcio tutto può succedere e il Picerno cercherà di ribaltare la situazione nel prossimo confronto, rendendo la sfida sempre avvincente e imprevedibile. (agg. Gianmarco Mannara)

PICERNO CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Picerno Catania sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Picerno Catania e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Picerno Catania, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Confronto con potenziale impatto sui play off. Nel contesto del sabato pomeriggio di Serie C, si scontrano il Picerno, attualmente secondo in classifica con 38 punti, e il Catania di Cristiano Lucarelli, undicesimo ma desideroso di risalire la graduatoria.

La squadra lucana continua la sua eccellente stagione: il pareggio ottenuto contro il Taranto ha aumentato la fiducia di Murano e dei suoi compagni, che ambiscono a un altro importante risultato in questa stagione e che al momento occupano il secondo posto in classifica. Il Catania, d’altra parte, cerca di consolidare la propria forma dopo la convincente vittoria per 4-0 contro il Brindisi al Massimino, per cercare di continuare a scalare alla classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Catania, match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per il Picerno, Emilio Longo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Merelli; Pagliari, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Gallo; Ceccarelli, Maiorino, Vitali; Murano. Risponderà il Catania allenato da Cristiano Lucarelli con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Bethers; Kontek, Curado, Monaco; Castellini, Quaini, Zammarini, Celli; Peralta; Di Carmine, Costantino.

PICERNO CATANIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Catania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











