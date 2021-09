Diretta/ Picerno Catanzaro streaming video tv: calabresi carichi! (Serie C)

Picerno Catanzaro, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. I calabresi arrivano carichi all’appuntamento dopo aver iniziato col piede giusto il loro cammino: 3-1 casalingo alla Virtus Francavilla nel primo match di campionato, la squadra allenata da Nicola Calabro sembra voler far tesoro delle lezioni imparate nella scorsa stagione, terminata con un ottimo secondo posto nella regular season ma poi proseguita in maniera deludente nei play off.

Il Picerno è tornato grazie al ripescaggio tra i professionisti, già assaggiati due stagioni fa: la formazione lucana ha dato un’impressione di buona solidità nella sfida d’esordio, pareggiata a reti bianche sul campo della Vibonese. Il Catanzaro sarà un banco di prova sulla carta ancor più impegnativo ma il Picerno punta essenzialmente alla salvezza in questa stagione e sicuramente cercherà di essere solida e concreta per provare stavolta ad essere all’altezza del palcoscenico della Serie C.

DIRETTA PICERNO CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Catanzaro non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CATANZARO

Le probabili formazioni di Picerno Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Viviani di Potenza. Per il Picerno, Antonio Paolo schiererà il squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza:Albertazzi; Vanacore, Ferrani, Pitarresi, D’Angelo, Vivacqua, De Franco, Garcia Rodriguez, Guerra, Terranova, De Ciancio. Risponderà il Catanzaro allenato da Nicola Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Martinelli, Fazio, Gatti; Rolando; Verna, Cinelli, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



