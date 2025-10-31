Diretta Picerno Cavese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Curcio per la dodicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA PICERNO CAVESE (RISULTATO 0-0): ABREU PRENDE UN RIGORE

L’inizio di questa diretta Picerno Cavese sta vedendo una partita ancora molto bloccata con le due squadre attente in difesa e a non concedere troppi spazi. I primi minuti stanno vedendo i padroni di casa gestire il pallino del gioco senza, però, riuscire ad impensierire la difesa degli ospiti.

AL 17′, il Picerno chiama l’intervento del FVS con Abreu che viene colpito da un’uscita scomposta di Boffelli. La decisione dell’arbitro tarda ad arrivare ma manda dal dischetto il Picerno. (Agg. di Andrea Marino)

PICERNO CAVESE (RISULTATO 0-0): INIZIO A RILENTO

Il Picerno gioca il primo pallone della partita e prova anche la prima conclusione del match che non spaventa il portiere ospite ma fa capire le intenzioni dei padroni di casa. L’inizio è con un ritmo basso con entrambe le squadre che cercano spazio ma non riescono a sfondare le rispettive difese.

Questo inizio partita vede i padroni di casa più propositi e con il pallino del gioco in mano ma ancora senza vere e proprie occasioni da gol. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA PICERNO CAVESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ora osserviamo i numeri prodotti nelle precedenti giornate per la diretta di Picerno Cavese, cosi facendo evidenzieremo i trend delle due squadre e capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa sfida. Almeno da un punto di vista prettamente statistico. Il Picerno prosegue la sua stagione da squadra solida e concreta: 49% di possesso, 1,5 xG, e una media di 12 recuperi palla offensivi a gara. Il 58% delle azioni pericolose nasce da cross o seconde palle, mentre la fase difensiva resta tra le migliori del girone (0,9 xGA). La Cavese risponde con ordine e fisicità: 1,7 xG, 1,4 xA, e 56% di duelli vinti, con una spiccata attenzione alle palle inattive (41% dei gol da calcio fermo).

È anche una delle squadre più disciplinate del gruppo (1,8 gialli di media). Picerno più incisivo nella prima ora di gioco (61% delle reti entro il 60’), Cavese più pericolosa nei minuti finali. Sul piano atletico, equilibrio (10,5 km per giocatore), ma pressing più alto dei lucani (recupero medio a 43 metri). Verranno rispettati questi numeri? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Picerno Cavese, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO CAVESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti coloro i quali fossero interessati a vedere la diretta Picerno Cavese potranno farlo se abbonati a Sky. L’emittente satellitare dovrebbe infatti scegliere un canale su cui mandare in onda questa partita, che sarà disponibile anche in streaming sull’applicazione Sky Go. Questa soluzione è valida pure per gli iscritti a Now Tv.

L’AZ E’ REDUCE DA UNA BATOSTA

Si parte venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 20:30 con la diretta Picerno Cavese. Presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno l’AZ spera di poter tornare a muoversi nella classifica del girone C 2025/2026 dopo le quattro sconfitte consecutive rimediate nelle ultime giornate in cui sono è sceso in campo nel campionato di Serie C.

I rossoblu, nonostante l’arrivo in panchina del nuovo allenatore Domenico Tedesco, hanno sofferto parecchio nello scorso turno finendo KO addirittura per 6 a 2 contro l’Atalanta Under 23 ed il direttore generale Vincenzo Greco si è espresso con parole molto dure nei confronti dei calciatori dopo questa batosta patita in trasferta.

Il dirigente non ha infatti escluso la possibilità di mettere fuori rosa alcuni elementi se questi dimostreranno nuovamente di non avere l’atteggiamento giusto per provare ad onorare la squadra, adesso penultima con nove punti guadagnati come il Giugliano, come dovrebbero e si attendono pure novità dal calciomercato.

Se la passano un po’ meglio invece i Metalliani, a quota undici punti come il Trapani e dunque in quindicesima posizione appena sopra la zona playout. I campani hanno vinto le ultime due sfide affrontate ed hanno appunto recentemente battuto di misura il Crotone per 1 a 0 fra le mura amiche grazie alla rete messa a segno da Davide Munari in avvio di primo tempo.

PICERNO CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Picerno Cavese: il 4-2-3-1 con Summa in porta schermato da Frison, Veltri, Granata e Pistolesi, Marino e Pugliese in mediana, Energe, Bocic ed Esposito sulla trequarti e Santaniello unica punta dovrebbe essere la soluzione adottata per i padroni di casa da mister Valerio Bertotto. Il tecnico Fabio Prosperi potrebbe invece scegliere di puntare sul modulo 3-4-2-1 con Boffelli fra i pali, Luciani, Cionek e Nunziata in difesa, Amerighi, Munari, Awua e Macchi a centrocampo, Orlando e Sorrentino a supporto del centravanti Fusco.