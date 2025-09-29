Diretta Picerno Foggia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Curcio per la settima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA PICERNO FOGGIA, ENTRAMBE CERCANO IL SUCCESSO!

Comincia alle ore 20:30 di lunedì 29 settembre 2025 la diretta Picerno Foggia. Presso lo Stadio Comunale Donato Curcio si stanno per scontrare due formazioni che hanno dimostrato di faticare un po’ troppo nel conquistare il successo da almeno tre partite di campionato consecutive in questo inizio di 2025/2026.

I Melandrini arrivano da due sconfitte contro Casarano e Potenza mentre sono riusciti invece a pareggiare in rimonta per 2 a 2 nello scorso turno del torneo in casa contro il Benevento, raggiunto dai lucani grazie ad un paio di reti segnate nella ripresa da Granata ed Energe nel giro di appena sette minuti di gioco.

Sia l’AZ Picerno che il Foggia, impegnate in questa settima giornata, hanno ottenuto sei punti proprio come il Team Altamura. L’ultimo successo conquistato dai Satanelli risale alla fine del mese di agosto, quando erano riusciti ad avere la meglio di misura nei confronti del Sorrento.

I pugliesi sono quindi a secco da quattro sfide sebbene abbiano pareggiato contro il Latina, l’Audace Cerignola e pure contro la Casertana. In settimana infatti il gol firmato da Oliva nel primo tempo aveva illuso gli uomini di Delio Rossi poichè i rossoblu sono poi stati bravi a ripristinare definitivamente l’equilibrio con il gol di Leone.

DIRETTA PICERNO FOGGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Picerno Foggia prevista per lunedì sarà visibile per chi possiede un abbonamento a Sky. In attesa di capire quale sarà il canale di riferimento per la messa in onda televisiva di questo evento sportivo, vi possiamo intanto dire che la gara sarà selezionabile sull’app di Sky Go in streaming.

DIRETTA PICERNO FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Parlando di probabili formazioni per la diretta Picerno Foggia ipotizziamo un 4-2-3-1 con Summa fra i pali, Salvo, Vimercati, Granata e Pistolesi nelle retrovie, Maselli e Djibril in regia, Esposito, Pugliese ed Energe da trequartisti alle spalle di Santarcangelo per lo schieramento iniziale scelto dal tecnico casalingo De Luca. Il modulo 3-5-2 dovrebbe invece essere adottato per questa sfida da mister Rossi per gli ospiti con Borbei in porta, Buttaro, Staver ed Olivieri in difesa, Valietti, Garofalo, Petermann, Castorri e Panico in mezzo al campo, Bevilacqua e D’Amico davanti.

DIRETTA PICERNO FOGGIA, LE QUOTE

Stando alle quote di Sisal in merito all’esito finale della diretta Picerno Foggia, è possibile evidenziare che i padroni di casa siano i favoriti alla vigilia di questo match. Il segno uno viene pagato dall’agenzia di scommesse 2.00 mentre la vittoria degli ospiti è invece indicata a 3.60 dal segno 2. L’x in questo caso rappresenta una soluzione intermedia essendo infine quotato a 3.10.