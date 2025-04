DIRETTA PICERNO FOGGIA (RISULTATO 0-0): UN PUNTO A TESTA

I primi minuti della seconda frazione di gara, di fatto, bisogna segnalare sicramente un Foggia più voglioso nella ricerca del gol. Anche se bisogna segnalare la conclusione di Energe per il Picerno, ma il suo rasoterra termina fuori. I padroni di casa, di fatto, vanno vicini al vantaggio con Manetta: pallone che termina alta.

La squadra lucana, di fatto, continua ad attaccare e, su azione da calcio d’angolo, Bernadotto colpisce di testa: sfera che si spegne di pochissimo a lato. Al 90′, invece, Summa deve parare Tohuo. Le ultime occasioni della gara sono per il Picerno, ma sia Paglia che Volpicelli non riescono a segnare per pochissimo (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PICERNO FOGGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Picerno Foggia è su Now, come si può ovviamente immaginare essendo sponsor della Serie C. Guarda la gara in streaming su NOW TV oppure su Sky, usando Sky Go. Per seguire il match in televisione ti basterà sintonizzarti sul canale Sky Sport 258.

DIRETTA PICERNO FOGGIA (RISULTATO 0-0): MATCH SENZA GOL

La gara tra il Picerno ed il Foggia, di fatto, inizia subito con un gran ritmo. Tra queste due squadre, infatti, bisogna registrare un grandssimo agonismo. A fare la partita è la squadra padroni di casa, mentre il team pugliese si copre per poi tentare di partire in contropiede. Gli ospiti, infatti, sono pericolosi con il tiro di Gala: bravissimo Summa a deviare in calcio d’angolo.

Ci prova Graziani per il Picerno: pallone alto sopra la traversa. Da segnalare anhe il tiro di Zunno: Summa si fa trovare ancora pronto e a mandare il pallone in angolo. La prima grazione di gara, dunque, si chiude con due occasioni per i padroni di casa,, ma Franco e Paglia vedono i loro tentativi terminare di poco fuori (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PICERNO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Picerno Foggia? Vediamo un paio di statistiche prima del fischio iniziale! Il Picerno ha un attacco leggermente più prolifico, con 1.18 gol segnati a partita rispetto agli 1.03 del Foggia. Tuttavia, subisce anche di più: 1.55 gol concessi di media contro 0.82, un dato che indica una vulnerabilità strutturale nella fase difensiva della squadra lucana. Il dato sulle vittorie premia comunque il Picerno (30.3% contro 21.21%), ma il Foggia è più compatto e ha incassato più clean sheet (14 a 9), segno di una maggiore capacità di chiudere a chiave la porta quando necessario.

A livello di spettacolarità, i match del Picerno sono più ricchi di gol: 66.67% di Over 1.5 e 27.27% di Over 2.5, contro rispettivamente 69.7% e 51.52% del Foggia. Ma è quest’ultimo ad avere il primato per le partite con entrambe le squadre a segno (48.48%), un segnale che le gare dei rossoneri sono spesso aperte. Curioso il dato sull’approccio alla partita: il Foggia parte molto forte, con il 72.73% delle sue partite che vedono almeno un gol nel primo tempo, contro il 42.42% del Picerno. Anche il numero di Over 1.5 nel primo tempo è favorevole ai pugliesi (42.42% contro 15.15%). Adesso via al commento live della diretta di Picerno Foggia. (agg. Gianmarco Mannara)

OBIETTIVO SALVEZZA IMMEDIATA

Inizia domenica 27 aprile 2025 alle ore 20:00 la diretta Picerno Foggia. Presso lo Stadio Comunale Donato Curcio i pugliesi proveranno a proteggere il loro attuale piazzamento così da evitare di disputare i playout per mantenere la categoria. I rossoneri sono infatti in sedicesima posizione con trenta punti, a più uno dalla zona retrocessione e quindi dalla Casertana, che dovrebbe vedersela con il Messina per evitare la retrocessione. I Satanelli hanno tuttavia perso le ultime sei partite giocate in campionato, l’ultima proprio contro i siciliani che occupano il fondo della graduatoria.

I padroni di casa affronteranno invece i playoff come ottava forza del girone C, grazie ai suoi quarantasette punti. I rossoblu arrivano a loro volta da una sconfitta, in questo caso contro il Latina che è stato così in grado di prendere le distanze non potendo più essere raggiunto, e potrebbero venire agganciati dalla Juventus Next Gen se dovessero essere sconfitti oggi. In caso di successo invece i lucani avranno la chance di scavalcare Potenza e Benevento per finire a pari con il Catania.

DIRETTA PICERNO FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Picerno Foggia prevedono delle difese a quattro per entrambe le compagini impegnate quest’oggi a partire dai rossoblu di mister Tomei, che dovrebbero appunto impiegare un 4-2-3-1 con Merelli, Pagliai, Papini, Manetta, Guerra, Maselli, Franco, Cardoni, Graziani, Esposito e Maiorino dall’inizio. Il modulo 4-3-3 con Perina, Dutu, Salines, Camigliano, Felicioli, Da Riva, Danzi, Gala, Orlando, Santaniello ed Emmausso sarà invece quasi certamente l’opzione selezionata dal tecnico Gentile per far cominciare la gara ai suoi rossoneri.

DIRETTA PICERNO FOGGIA, LE QUOTE

A causa della situazione di classifica, i bookmakers sono concordi nell’indicare i padroni di casa come possibili vincitori della diretta Picerno Foggia se si analizzano le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse. Stando per esempio a ZonaGioco.it, il successo dei rossoblu è quotato appunto a 1.75 mentre gli ospiti hanno più o meno le stesse possibilità di aggiudicarsi i tre punti, con il segno 2 fissato a 3.80, rispetto a quelle riguardanti la conclusione del match in parità, dove l’x è indicato a 3.50.