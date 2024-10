DIRETTA PICERNO GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Comincia la dodicesima giornata di Serie C, girone C. In attesa delle sentenze dei match, tra i quali il primo è la diretta Giugliano Picerno, andiamo a vedere cosa dicono i precedenti di questa sfida. Il primo confronto risale al 2022, con un pareggio per 2-2 in Serie C. Anche al ritorno le due squadre non sono andate oltre il pari: il confronto è terminato 1-1.

Nel campionato scorso, il Picerno si è imposto all’andata con il grande risultato di 4-0 mentre al ritorno la sfida si è conclusa 1-1. Come andrà invece il match di oggi? Lo scopriremo tra pochissimo! (agg. JC)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PICERNO GIUGLIANO, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Picerno Giugliano? In questo caso vi basterà essere abbonati o sottoscrivere un abbonamento con Sky. Tutti i diritti sono affidati a questa emittente che inoltre darà la possibilità ai propri abbonati di vedere la diretta streaming sulla propria app.

GARA INTERESSANTE

Sfida tra due squadre che stanno cercando di consolidare la propria posizione in zona playoff. La diretta Picerno Giugliano andrà in scena mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 15:00 e ci sono tutte le aspettative per vedere un match divertente. Il Picerno dopo un ottimo inizia, sta pian piano calando sia con le prestazioni che con i risultati. L’ultimo successo è del 30 settembre contro il Messina per 2-0. Ottobre fin qui è andato molto male con due pareggi e altrettante sconfitte come quella contro l’Audace Cerignola della scorsa giornata.

Il Giugliano invece è vero che ha perso le ultime due partite giocate ovvero Turris e Crotone, ma le due precedenti le aveva vinto di misura e senza subire gol contro Latina e Juventus U23 dando un grosso scossone alla classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI PICERNO GIUGLIANO

Vediamo ora le probabili formazioni Picerno Giugliano. I padroni di casa si schiereranno secondo il modulo 4-2-3-1 con Merelli in porta. In difesa ci saranno Pagliai, Allegretto, Gilli e Guerra. A centrocampo ecco Franco e Pitarresi con Cardoni, Volpicelli e Bernardotto con Petito punta.

Il Giugliano replica con il medesimo assetto tattico con Russo tra i pali, pacchetto arretrato composto da Valdesi, Solcia, Caldore e Oyewale. In mediana ci sarà spazio per Giorgione e Maselli con De Rosa, Ciuferri e Njambe dietro a Padula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PICERNO GIUGLIANO

Infine analizziamo quelle che sono le quote per le scommesse Picerno Giugliano. I rossoblu sono quotati 1.88 quindi sono i favoriti per questa sfida. Il segno X del pareggio è offerto a 3.25 mentre il 2 fisso per i campani è a 3.80.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 1.98 con l’Under alla stessa soglia a 1.70. Molto equilibrio tra Gol a 1.86 e No Gol a 1.81.