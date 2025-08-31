Diretta Picerno Giugliano streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA PICERNO GIUGLIANO: DUE OUTSIDER SI SFIDANO!

Sale l’attesa per la diretta Picerno Giugliano, una partita che va in scena alle ore 18:00 di domenica 31 agosto e rientra nel programma della seconda giornata per il girone C di Serie C 2025-2026. Entrambe le squadre sono reduci da una stagione in cui hanno raggiunto i playoff; ora puntano a ripetersi. Ci riusciranno?

Diretta/ Audace Cerignola Picerno (risultato finale 2-2): Cuppone la riprende! (Serie C, 25 agosto 2025)

È quanto va capito, la prima giornata della scorsa settimana è ancora naturalmente troppo poco per avere qualche indicazione in merito ma intanto possiamo dire che il Picerno ha raccolto un risultato abbastanza buono, pareggiando in trasferta con l’Audace Cerignola già reduce dal mezzo miracolo contro il Verona.

Invece il Giugliano ha perso in casa, cadendo contro il Potenza; per la formazione campana adesso si tratta di affrontare un’altra rivale della Basilicata, al netto di questo è chiaro che la trasferta odierna debba servire come riscatto ma sarà tutt’altro che semplice andare a conquistare punti su questo campo.

DIRETTA/ Giugliano Potenza (risultato finale 2-3): Caturano fa una magia! (24 agosto 2025)

Vedremo comunque cosa accadrà tra poco, infatti la diretta Picerno Giugliano è dietro l’angolo e noi intanto possiamo valutare le decisioni che prenderanno i due allenatori in merito alle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE PICERNO GIUGLIANO

Per la diretta Picerno Giugliano saremo in tv su Sky Sport 258, anche la diretta streaming video che è sulla piattaforma Now Tv sarà riservata agli abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO GIUGLIANO

Claudio De Luca conferma il 4-2-3-1 nella diretta Picerno Giugliano, con Summa che è in porta e viene protetto dai centrali Frison e Granata, come terzini dovremmo avere Salvo a destra e Perri a sinistra, poi in mezzo al campo possibile inserimento di Andrea Marino a fianco di Maselli e sulla trequarti cercano posto soprattutto Cardoni e Maiorino, a rimanere fuori allora potrebbero essere Energe (che però ha segnato lunedì scorso) e Bocic con la conferma di capitan Emmanuele Esposito, come prima punta gran testa a testa tra Abreu (anche lui in gol), Santaniello e Santarcangelo.

Video Catania Giugliano (3-2)/ Gol e highlights: Inglese manda ko i campani (Serie C)

Nel Giugliano di Gianluca Colavitto il modulo è il 3-4-1-2: senza lo squalificato La Vardera, a sinistra dovrebbe giocare Acampa a meno che venga adattato Zammarini, in mezzo al campo invece Prezioso e Peluso fanno filtro con Laezza a destra pronto ad affiancare D’Agostino, che agisce come battitore libero tra le linee supportando Nepi e Njambé, tecnicamente favoriti sull’alternativa Ibourahima Baldé, resta da capire quale sarebbe la difesa campana, che però potrebbe essere nuovamente formata da Minelli, Caldore e D’Avino a protezione del portiere Bolletta.

PRONOSTICO E QUOTE PICERNO GIUGLIANO

La Snai che ha fornito le quote per la diretta Picerno Giugliano ci dice che il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore corrispondente a 2,30 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, mentre per il segno 2 che suggella il successo esterno la vincita sarebbe equivalente a 3,00 volte la vostra giocata; infine con il segno X che identifica l’opzione del pareggio questo bookmaker vi premierebbe con un guadagno ammontante a 2,95 volte la posta in palio.