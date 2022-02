DIRETTA/ Picerno Juve Stabia video streaming tv: partita inedita in casa lucana

DIRETTA PICERNO JUVE STABIA: TESTA A TESTA

La diretta di Picerno Juve Stabia è un vero e proprio inedito visto che le due squadre allo Stadio Donato Curcio non si sono mai affrontate. L’unico precedente è la gara d’andata disputata a campi invertiti al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Fu un match davvero molto interessante con ritmo e due squadre pronte a fare la differenza anche sotto porta. Alla mezz’ora gli ospiti erano avanti di due reti grazie ai gol di De Marco e Vivacqua. Subito dopo però i padroni di casa riuscivano a dimezzare lo svantaggio grazie a una giocata di Eusepi.

Pronti via nella ripresa Gerardi riportava avanti di due reti la squadra ospite. Al minuto 64 un autogol di Ferrani rendeva la gara meno amara per i suoi. A nulla sarebbe servito l’assedio delle vespe non in grado di trovare però la via del pari. Le due squadre gravitano nella zona playoff con i rossoneri avanti di tre punti e due posizioni rispetto ai loro avversari di oggi. Cosa accadrà oggi? (Matteo Fantozzi)

La diretta tv di Picerno Juve Stabia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

Picerno Juve Stabia, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Esame importante per la rivelazione Picerno, che dopo la brillante vittoria di Catania ha pagato la fatica nel turno infrasettimanale, facendosi sorprendere in casa dal Latina. Lucani ora noni in compagnia del Foggia, sempre in zona play off con 2 punti di vantaggio sugli avversari di turno.

Proprio la Juve Stabia tenterà infatti il sorpasso nella colonna sinistra della classifica del girone C, anche se le Vespe sono reduci da una doppia sconfitta contro le siciliane, sconfitte prima dal Palermo e poi anche dal Catania in casa. Il Picerno ha piazzato una delle vittorie di grande spessore del suo eccellente campionato proprio in casa della Juve Stabia nel match d’andata, imponendosi con il punteggio di 2-3 sui campani.

Le probabili formazioni della diretta Picerno Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viscovo; Alcides, De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito; Gerardi, Reginaldo. Risponderà la Juve Stabia allenata da Stefano Sottili con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Russo, Donati, Cinaglia, Tonucci, Caldore, Altobelli, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli, Eusepi.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



