Diretta/ Picerno Juve Stabia (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA PICERNO JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti ci separano dalla diretta di Picerno Juve Stabia, ecco qualche statistica: Picerno dimostra una notevole solidità negli ultimi incontri, mantenendo una serie di sei partite senza sconfitte e addirittura nove senza perdere. Questa coerenza contribuisce alla loro costante presenza in campo e al conseguente accumulo di punti. Da notare che il Picerno ha registrato una partita casalinga in cui non è riuscito a segnare, indicando la necessità di migliorare l’efficacia offensiva nelle partite interne. Tuttavia, la loro difesa solida è stata un elemento chiave nel mantenere l’imbattibilità. Juve Stabia, d’altra parte, ha dimostrato una particolare pericolosità nei primi 15 minuti di gioco, realizzando il 23% dei suoi gol in questo intervallo.

Questa tendenza suggerisce un approccio aggressivo in avvio di partita. Entrambe le squadre hanno mostrato una certa solidità difensiva, con il Picerno che non ha subito sconfitte di recente e la Juve Stabia che ha mantenuto due clean sheet nelle trasferte. Il prossimo incontro potrebbe essere influenzato da come gestiranno le rispettive forze e debolezze, con il Picerno desideroso di mantenere la sua serie positiva e la Juve Stabia alla ricerca di una prestazione decisa in trasferta. Mettetevi comodi dunque, la diretta di Picerno Juve Stabia sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

PICERNO JUVE STABIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Picerno Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Picerno Juve Stabia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

La diretta di Picerno Juve Stabia promette emozioni, soprattutto considerando il loro passato di scontri in Serie C. Fino a oggi, queste due squadre si sono affrontate in quattro occasioni, creando una sorta di rivalità ancor giovane ma intensa. Il Picerno ha dimostrato di avere la meglio nel corso degli anni, con tre vittorie su quattro partite disputate. Particolarmente interessante è il fatto che tutte e tre le vittorie del Picerno siano state ottenute con un risultato risicato di 1-0, evidenziando la stretta competizione tra le due squadre.

Tuttavia, va notato che nella prima sfida c’è stato un po’ più di spettacolo, con il Picerno che ha trionfato per 3-2 nei minuti finali, aggiungendo un tocco di dramma alla loro storia. Questi precedenti creano un contesto appassionante per l’incontro imminente, lasciando spazio a molte aspettative e curiosità sul possibile sviluppo della partita. Sarà interessante vedere se la Juve Stabia riuscirà a ribaltare la tendenza o se il Picerno continuerà a mantenere il controllo in questa affascinante rivalità calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

SECONDA CONTRO PRIMA

La diretta Picerno Juve Stabia, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 18:30, racconta della 19esima giornata di Serie C Girone C. Questa è senza dubbio il match di cartello di questo turno di campionato dato che si affrontano la seconda contro la prima della classe. Il Picerno insegue i gialloblu con 5 punti di vantaggio per la Juve Stabia. I rossoblu hanno rallentato recentemente il passo con i pareggi contro Casertana e Brindisi.

La squadra di Castellammare invece sono incappati in un pareggio solamente due turni fa mentre nell’uscita più recente hanno messo a referto un’importante vittoria per 3-0 contro la Virtus Francavilla. I gialloblu sono riusciti a non perdere la bussola nonostante il ko contro l’Avellino. Il derby campano ha tolto punti ma non la voglia di vincere alla Juve Stabia che il turno dopo si è riscattata con il successo contro il Benevento.

PICERNO JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Picerno Juve Stabia vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Merelli, difesa a quattro composta da Pagliai, Gilli, Biasiol e Guerra. In mediana presenti De Ciancio e Ciko mentre la batteria dei trequartisti vede Vitali, Satnarcangelo ed Esposito alle spalle dell’unica punta Murano.

Risponde la Juve Stabia col 4-3-1-2. Tra i pali Ngagne, Baldi e Mignanelli terzini con Bachini-Bellich difensori centrali. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Romeo, Leone in regia e Buglia. Bentivegna agirà da trequartista mentre il tandem offensivo sarà formato da Psicopo e Candellone.

PICERNO JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Picerno Juve Stabia danno favorita la squadra di casa a 2.65. Secondo efbet, il segno X è dato a 3.10 mentre il 2 fisso lo si può trovare a 2.80.

Ci si aspetta una gara con poche reti dato che l’Over 2.5 è quotato 2.30 contro l’1.53 dell’Under. Infine, i segni Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.98 e 1.71.











