DIRETTA PICERNO JUVENTUS U23: PUNTI PLAYOFF PER ENTRAMBE

La diretta Picerno Juventus U23 alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 febbraio 2025, sarà intrigante per molti motivi nel girone C di Serie C. Innanzitutto, è il duello tra una piccola realtà di provincia e la seconda squadra del club più tifato in Italia, lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno ospiterà quindi un momento da ricordare grazie all’inserimento della Next Gen bianconera nel girone meridionale, ma naturalmente saranno soprattutto le esigenze di classifica a catalizzare l’interesse sulla diretta Picerno Juventus U23.

I lucani stanno disputando un campionato molto buono, ma nelle ultime settimane hanno rallentato: il pareggio a Crotone di settimana scorsa è stato un risultato più che positivo, ma il trend generale dice che con 34 punti i playoff potrebbero essere a rischio se il Picerno non torna a marciare forte.

INFO PICERNO JUVENTUS U23 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo che la diretta Picerno Juventus U23 in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport, per cui Sky Go e Now TV saranno i punti di riferimento per lo streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni per la diretta Picerno Juventus U23 ci dicono che Francesco Tomei potrebbe disegnare un 4-2-3-1 con Summa in porta; in difesa i terzini Pagliai e Guerra più i due centrali Manetta e Nicoletti; Franco e Maselli dovrebbero invece formare la coppia di mediani, per poi dare spazio a Energe, Volpicelli e Petito da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti Bernardotto.

La Juventus U23 di mister Massimo Brambilla potrebbe invece scendere in campo con il modulo 4-4-2: Mulazzi, Scaglia, Gil e Turicchia i quattro difensori davanti a Daffara; altra linea a quattro a centrocampo, con Macca e Faticanti affiancati dai due esterni, Comenencia a destra e Cudrig a sinistra, infine in attacco Arena-Gyan al fianco di capitan Guerra, che contro il Trapani ha firmato la doppietta decisiva.

QUOTE E PRONOSTICO: LUCANI FAVORITI

Gli appassionati di scomesse sportive potranno fare una puntatina anche su diretta Picerno Juventus U23 ma prima meglio vedere i pronostici e le quote: il Picerno è favorito a 2,00. Tutto sommato però c’è fiducia anche nelle altre due opzioni, infatti in caso di pareggio si tocca quota 3,10 e un colpaccio bianconero varrebbe 3,50 volte la giocata sul segno 2.