Diretta Picerno Latina/ Streaming video tv: incrocio in zona playoff! (Serie C)

DIRETTA PICERNO LATINA: SFIDA TRA DUE RIVELAZIONI!

Picerno Latina, che sarà diretta dal signor Valerio Crezzini, si gioca alle ore 14:30 di martedì 15 febbraio: la 27^ giornata di Serie C 2021-2022 si presenta in un turno infrasettimanale entusiasmante, e la situazione nel girone C ci dice che questa è una sfida diretta per i playoff. Attualmente entrambe le squadre li giocherebbero: ottimo passo per il Picerno, che sabato è andato a vincere a Catania e si è così preso l’ottava posizione in classifica, certamente non attesa all’inizio della stagione ma ora da difendere con le unghie e i denti per arrivare a un traguardo di grande livello.

Diretta/ Reggiana Pescara (risultato finale 2-0): raddoppia Radrezza!

Un punto più sotto nella classifica del girone C troviamo il Latina, che ha girato una falsa partenza con un trend in costante ascesa: la vittoria interna contro la Turris è stata netta e meritata, ora i pontini sperano di fare il colpo esterno per effettuare anche il sorpasso e migliorare ulteriormente le cose. Vedremo quindi cosa succederà nella diretta di Picerno Latina, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 27^ giornata, 15 febbraio

DIRETTA PICERNO LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Picerno Latina non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle che per questo turno sono previste sui canali del satellite. Sappiamo però che da qualche anno la casa della Serie C è il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione di campionato e Coppa Italia con la visione in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete sottoscrivere un abbonamento valido per la stagione oppure acquistare il singolo evento.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Modena rallenta, l'Ancona torna a vincere!

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO LATINA

In Picerno Latina Leonardo Colucci punta sul 4-4-2: possibile ovviamente il turnover visti gli impegni ravvicinati, in difesa allora Alcides e Setola possono essere i due terzini con De Franco e Allegretto a proteggere il portiere Viscovo, poi a centrocampo vanno verso la conferma Dettori e Pitarresi (ma occhio a De Ciancio), sugli esterni invece avremo la possibilità di rivedere Vivacqua a destra con Massimo D’Angelo sull’altro versante. Davanti, Emmanuele Esposito e Gerardi insidiano le maglie di Reginaldo (matchwinner al Massimino) e Parigi.

Il Latina di Daniele Di Donato si sistema con il 3-5-2: Celli, Andrea Esposito e Giorgini davanti a Cardinali, due laterali di centrocampo che possono essere Eros De Santis e Sarzi Puttini (Alessandro Rossi è in ballottaggio) mentre in mezzo Tessiore, Amadio e Lorenzo Di Livio devono vincere la concorrenza di Baberini e Palermo, almeno uno dei tre potrebbe avere riposo almeno inizialmente. Da valutare anche il tandem offensivo: Carletti e Adama Sané, entrambi a segno contro la Turris, sono favoriti ma Jefferson potrebbe questa volta avere una maglia dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Picerno Latina consideriamo ora le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,40 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio il vostro guadagno sarebbe pari a 2,90 volte la giocata, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi dell’affermazione degli ospiti la vincita con questo bookmaker sarebbe equivalente a 3,10 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA