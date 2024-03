DIRETTA/ Picerno Latina video streaming tv: mai un pareggio fino ad oggi (Serie C, 23 marzo 2024)

PICERNO LATINA: TESTA A TESTA

A breve andrà in scena la diretta Picerno Latina per la sesta volta. Nei cinque testa a testa precedenti, non c’è stato nemmeno un pareggio con 2 vittorie del Picerno e 3 del Latina. Altro dato interessante e curioso, non è mai successo che entrambe le squadre andassero a segno insieme nella stessa partita.

Infatti, i 3 successi consecutivi dei neroazzurri tra il 2021 e 2022 sono stati per 3-0.2 -0 e 1-0 mentre il Picerno ha trionfato entrambe le volte nel 2023 con i punteggi di 1-0 e 3-0. Insomma, vedremo se questa volta cambierà il trend oppure le due compagini continueranno a portare avanti questa tradizione. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

PICERNO LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Picerno Latina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Picerno Latina e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Picerno Latina, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. I lucani cercano una reazione dopo le ultime sconfitte esterne contro Foggia e Potenza, il ko subito nel derby ha rallentato ulteriormente il cammino del Picerno che sembrava poter puntare almeno al secondo posto ma dovrà ora cercare di difendere un piazzamento di rilievo in vista dei play off.

Il Latina è reduce da un pareggio in casa contro il Messina, i pontini restano al nono posto in classifica con tre punti di margine sulle più immediate inseguitrici e possono puntare alla qualificazione ai play off a patto di chiudere in crescendo una regular season che si è rivelata particolarmente intensa. Tanti alti e bassi per un Latina che sembra però avere le carte in regola per puntare alla top 10 del girone C.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO LATINA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Latina match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per il Picerno, Emilio Longo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Merelli; Pagliai, Cadili, Biasiol, Guerra; Gallo, Pitarresi; Albertini, Albadoro, Esposito; Murano. Risponderà il Latina allenato da Gaetano Fontana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Guadagno; De Sanctis, Marino, Cortinovis; Ercolano, Mazzocco, Di Livio, Paganini, Crecco; Mastroianni, Capanni.

PICERNO LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Latina ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











