DIRETTA PICERNO LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Guardando i numeri, la diretta di Picerno Latina non mette di fronte le prime della classe, ma entrambe hanno uno stile di gioco solido e che può aiutare a portare a casa il risultato questa sera. Ma procediamo per gradi, siamo di fronte alla rubrica che si preoccupa di evidenziare i trend delle due formazioni alla ricerca delle principali occasioni che potrebbero nascere nel match. Iniziamo dal Picerno, squadra di casa che punta molto su una fase difensiva ben congeniata che poi porta al possesso del pallone dalla costruzione dal basso. Abbiamo infatti 22 metri di distanza media dalla porta ma ben 368 passaggi di media nei novanta minuti che ci aiuta a capire come il Picerno poi subisca quasi il 15% delle proprie reti da situazioni di perdita del pallone in fase di impostazione.

Il Latina invece puntava molto sul pressing, ma nelle ultime partite la scintilla sembra essersi spenta perché avevamo 8,5 km ogni novanta minuti che poi sono diventati 6,7 nel campione preso in esame. Anche i gol concessi sono aumentati passando dall’1,6 all’1,8. Sembra dunque una partita agevole per i padroni di casa, ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Picerno Latina, il commento live sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PICERNO LATINA, STREAMING VIDEO

La diretta Picerno Latina si potrà vedere su Sky, ovviamente abbonandosi al pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece sarà l’applicazione Sky Go a trasmettere l’evento di Serie C.

PUNTI D’ORO IN PALIO

Chi per consolidare i playoff, chi per sognare una salvezza diretta. Due scenari diversi in questa diretta Picerno Latina di sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00 con le formazioni che daranno di tutto in una gara infuocata. Il Picerno è sesto a 47 punti, ormai sicuramente ai playoff ma che potrebbe ancora agguantare la quarta posizione, evitando un turno ulteriore. Le ultime due partite hanno visto la squadra rossoblu e Altamura.

Il Latina invece è a +2 dalla Casertana 17esima e cercherà di fare il possibile per salvarsi. Nelle ultime partite non è riuscito però il club nerazzurro a guadagnare punti avendo perso prima con il Crotone per 4-0 e poi col Trapani 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI PICERNO LATINA

Il Picerno giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Merelli in porta, difesa a quattro con Salvo, Pagliai, Manetta e Guerra. In mediana Franco e Maselli con Graziani, Maiorino e Esposito sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Cardoni.

Il Latina risponderà con l’assetto tattico 3-4-1-2 con Zacchi tra i pali, protetto da Berman, Marenco e Vona. Agiranno da esterni Rapisarda e Riccardi con Di Livio e Petermann a centrocampo più Imrpota trequartista. Tandem offensivo Zuppel-Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PICERNO LATINA

Picerno vive questa partita da squadra favorita essendo quotata a 1.63 mentre il 2 per il Latina è dato a 5.25 e il pareggio a 3.65. Over 2.5 a 2.05 con l’Under alla stessa soglia a 1.65.