DIRETTA/ Picerno Messina video streaming tv: ci sono appena tre precedenti

DIRETTA PICERNO MESSINA: TESTA A TESTA

Sono tre i testa a testa della diretta di Picerno Messina disputati nella propria storia, tutti tra il 2021 e il 2022. Lo storico vede avanti il Picerno con due volte e un pareggio, quello di fine gennaio 2022 terminato 1-1. I successi dei rossoneri sono invece arrivati per 2-1 nel 2021 e 1-0 nel match d’andata deciso dal guizzo di Guerra allo scadere del primo tempo.

Il Picerno è in un periodo clamorosamente positiva con ben cinque vittorie e cinque pareggi nelle ultime dieci gare. L’ultimo successo in ordine cronologico è stato il 2-0 inflitto all’Avellino nella trasferta campana. Il Messina è invece in crisi con le ultime due giornate di campionato che hanno visto raccogliere ai siciliani zero punto avendo perso con Foggia e Turris per 1-0 e 3-0. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

PICERNO MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Picerno Messina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI IN CERCA DI PUNTI!

Picerno Messina, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. L’ultimo pareggio esterno sul campo del Monterosi Tuscia è costato ai lucani l’aggancio al quarto posto in classifica nel girone C da parte del Foggia, ma il Picerno da rivelazione del campionato ha tutte le carte in regola per confermarsi in quarta piazza alla fine della regular season.

Bisognerà però fare risultato contro un Messina risucchiato di nuovo in zona play out, con i peloritani sconfitti in casa dal Foggia nell’ultimo turno disputato, seconda sconfitta consecutiva che ha vanificato la rimonta siciliana per uscire dalle ultime 5 posizioni di classifica. All’andata Picerno corsaro e vincente di misura allo stadio Franco Scoglio, 1-1 nell’ultimo precedente di campionato disputato tra le due squadre in casa del Messina, datato 30 gennaio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Messina, match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per il Picerno, Emilio Longo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi; Novella, Garcia, Gonnelli, Guerra; De Ciancio, Gallo; Ceccarelli, Kouda, Esposito; Santarcangelo. Risponderà il Messina allenato da Ezio Raciti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Berto, H. Balde, Ferrara, Trasciani; Kragl, Mallamo, Fofana, Marino; Ragusa, I. Balde.

PICERNO MESSINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.

