Diretta Picerno Monopoli/ Streaming video tv: gabbiani sempre più su! (Serie C)

DIRETTA PICERNO MONOPOLI: I GABBIANI SPERANO ANCORA!

Picerno Monopoli sarà in diretta alle ore 17:30 di domenica 6 febbraio, presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza: squadre in campo per la 25^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022, turno che arriva a pochi giorni da un intenso infrasettimanale. Il Monopoli vola: vincendo la sfida diretta contro la Turris i gabbiani si sono presi il secondo posto solitario in classifica, dunque sono messi benissimo per la fase nazionale dei playoff ma chiaramente non possono esimersi dal puntare alla promozione diretta, pur se qui devono fare i conti con un Bari che conserva 9 punti di vantaggio, e sembra comunque avere un altro passo.

Ottima stagione però per il Monopoli, ma anche per il Picerno: i lucani, pur sconfitti sul campo del Catanzaro, si mantengono ben al di sopra della zona playout e hanno pochi punti da recuperare per andare a giocare i playoff, dunque meglio di quanto si ipotizzasse ma ora chiaramente bisogna fare il passo successivo, ovvero confermarsi. Aspettando che la diretta di Picerno Monopoli prenda il via, andiamo ora a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PICERNO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Monopoli non è una di quelle che per questa giornata di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare. L’alternativa per il campionato di terza divisione, come ben sappiamo, è rappresentata da Eleven Sports: questo sito si occupa da anni di mandare in onda tutte le gare di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming video, potendo abbonarsi al servizio per la stagione sportiva oppure decidendo di acquistare di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO MONOPOLI

Leonardo Colucci pensa al 4-3-3 per Picerno Monopoli: De Franco e Allegretto i due centrali che proteggeranno il portiere Viscovo, la spinta di Vanacore e Walter Guerra sulle corsie laterali con un centrocampo nel quale Pitarresi sarà il vertice basso, supportato dalle due mezzali che dovrebbero essere De Ciancio e Dettori. In attacco invece si va per la conferma di Vivacqua e Emmanuele Esposito laterali, con Reginaldo punta centrale; tuttavia attenzione alle candidature, assolutamente concrete, di Di Dio e Gerardi con quest’ultimo che è anche un ex della partita.

Il Monopoli di Alberto Colombo va in campo con il 3-5-2: Starita confermato in attacco, poi ballottaggio tra Borrelli, Alessandro Rossi e Grandolfo per la seconda maglia. Sugli esterni Viteritti e Guiebre non dovrebbero avere rivali, mentre in mezzo ci sono Morrone e Bussaglia che potrebbero prendere il posto di Langella e Vassallo, con la conferma del solo Piccinni che indosserà la fascia di capitano. In difesa tutto invariato: Novella, Arena e Bizzotto saranno schierati a formare la linea che si piazza davanti al portiere Loria.



