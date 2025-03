DIRETTA PICERNO MONOPOLI: SFIDA DI ALTA CLASSIFICA

La diretta Picerno Monopoli vedrà il fischio di inizio alle 15,00 del 16 marzo 2025. La partita metterà di fronte due squadre che occupano le prime otto posizioni e che arrivano da un periodo di buoni risultati dove stanno facendo divertire i loro tifosi.

Il Picerno di Tomei è ottavo in classifica ma non perde da undici partite anche se è riuscito a vincere solo tre volte nel 2025. Meglio il Monopoli di Colombo che si trova terzo in classifica dopo aver battuto il Latina per 2 a 0 nell’ultima giornata.

DIRETTA/ Monopoli Latina (risultato finale 2-0): la chiude Bulevardi! (oggi 12 marzo 2025)

DIRETTA PICERNO MONOPOLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la Serie C sarà possibile solo su Sky che trasmetterà la diretta Picerno Monopoli anche in diretta streaming video su Sky GO e NOW TV.

PICERNO MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel cuore della diretta ed andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni per questa partita. Il Picerno di Tomei confermerà il solito 4-4-2 con Maiorino e Volpicelli a fare da riferimenti offensivi. Sugli esterni agiranno Esposito e Petito mentre la difesa sarà composta da Pagliai, Papini, Manetta e Guerra.

DIRETTA/ Giugliano Picerno (risultato finale 0-2): Summa salva su D'Agostino! (oggi 12 marzo 2025)

Difesa a tre per il Monopoli di Colombo che si affiderà a Miranda, Miceli e Angileri per difendere la porta di Vitale. Cristallo e Viteritti giocheranno come esterni di centrocampo con il compito di fare la doppia fase a sostegno delle due punte che saranno Bruschi e Grandolfo.