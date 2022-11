Diretta/ Picerno Monterosi Tuscia streaming video e tv. Lucani in serie sì (Serie C)

DIRETTA PICERNO MONTEROSI TUSCIA: LUCANI IN STRISCIA!

Picerno Monterosi Tuscia, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Lucanin in serie sì, dopo un momento molto difficile il Picerno sta iniziando a recuperare terreno con 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 partite disputate, un pareggio senza reti ottenuto nell’ultimo turno disputato sul campo della Gelbison.

Dopo 3 sconfitte consecutive è tornato a muovere la classifica anche il Monterosi Tuscia, pareggiando in casa contro il Foggia ma restando appena sopra la zona play out, col Picerno che punta a sua volta al sorpasso in questo scontro diretto. Il 20 ottobre 2021, nell’unito precedente in casa del Picerno tra i professionisti tra le due squadre, i lucani si sono imposti sul Monterosi Tuscia con un secco 2-0.

PICERNO MONTEROSI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Picerno Monterosi, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Picerno Monterosi esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per il Picerno, Emilio Longo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Crespi; Novella, Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio, Dettori; De Cristofaro, Reginaldo, Golfo; Diop. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alia; Tartaglia, Mbende, Borri, Cancellieri; Parlati, Lipani, Verde; Carlini; Costantino, Rossi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











