DIRETTA/ Picerno Paganese (risultato 2-1) streaming video tv: subito scintille!

DIRETTA PICERNO PAGANESE (RISULTATO 2-1): SUBITO SCINTILLE!

Subito scintille tra Picerno e Paganese. Lucani in vantaggio al quarto d’ora con Reginaldo bravo a sfruttare un assist di Alcides Dias, ma la reazione della Paganese si concretizza già al 22′ con Guadagni che batte a rete trovano la respinta di Viscovo sul palo, col pallone che rotola poi in porta. Al 25′ però il Picerno torna avanti con Sussi che crossa per Girardi che di testa firma il 2-1. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Picerno (4-4-2): Viscovo; Alcides Dias, De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito; Reginaldo, Girardi. A disp. Albertazzi, Vanacore, Allegretto, D’Angelo, Vivacqua, Stasi, Terranova, De Ciancio, Coratella, Carrà, Viviani, Setola. All. Colucci. Paganese (3-5-2): Baiocco; Zanini, Sbampato, Schiavi; Sussi, Cretella, Tissone, Firenze, Viti; Guadagni, Piovaccari. A disp. Pellecchia, Caruso, Bianchi, Volpicelli, Manarelli, Schiavino, Scanagatta, Iannone, Del Regno. All. Fusco (Grassadonia squalificato). (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Paganese Juve Stabia (risultato 3-1) streaming video tv: la chiude Firenze!

DIRETTA PICERNO PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Paganese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Fidelis Andria Picerno (risultato 2-3) streaming video tv: è finita!

I COMINCIA

Per Picerno Paganese è ormai tutto pronto: presentiamo la partita che andrà in scena in Basilicata confrontando i numeri finora ottenuti dalle due formazioni nel girone C del campionato di Serie C 2021-2022. Molto rare le emozioni quando i rossoblu si esibiscono sul terreno di gioco amico: tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte con sei gol fatti e cinque subiti. I campani arrivano con il più magro bottino esterno del raggruppamento, appena un punto frutto del prestigioso pari strappato a Bari (1-1) a cui sommare addirittura sette sconfitte.

Sono 40 le ammonizioni inflitte ai lucani con cinque espulsioni, per gli azzurri siamo a 52 cartellini gialli (record) e cinque rossi. Partita sul filo dell’equilibrio, senza padroni al fischio d’inizio. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Picerno Paganese comincia davvero!

Diretta/ Picerno Palermo (risultato 1-0) streaming video tv: decide Reginaldo!

TESTA A TESTA

C’è un solo precedente per la diretta di Picerno Paganese che risale all’ottobre 2019, in quel campionato, il primo nel quale si trovarono nello stesso raggruppamento, le due squadre non ebbero modo di giocare il ritorno perché la gara fu sospesa a causa della pandemia legata al Coronavirus. La partita si disputò precisamente il 27 ottobre 2019, una gara terminata col risultato finale di 2-0. La partita fu decisa già nella prima mezzora grazie ai gol di Guerra al quinto e di Esposito su calcio di rigore al 37esimo.

A nulla servì l’assedio finale della squadra ospite che inserì nella ripresa diversi calciatori offensivi come Caetano Calil. I rossoneri sono riusciti a rialzare la testa nelle ultime due gare con altrettante vittorie, queste hanno permesso alla squadra di agganciare il treno dei playoff nonostante dietro la retrocessione sia ad appena 7 punti. A metà strada invece c’è la Paganese che è a -3 dai playoff e +4 dai playout.

PADRONI DI CASA FAVORITI

Picerno Paganese, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie C. Outsider a confronto, faccia a faccia tra due squadre che hanno la salvezza diretta come obiettivo fondamentale, ma stanno dimostrando di poter correre per qualcosa di più. Le ultime due vittorie consecutive contro Palermo e Fidelis Andria hanno riproiettato ad esempio al decimo posto, in piena zona play off.

La Paganese ha fatto un passo in avanti rispetto alla zona calda della classifica battendo 3-1 la Juve Stabia in casa, successo importantissimo perché ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive che si era fatta molto pesante per gli azzurrostellati. Le due squadre si sono affrontate tra i professionisti in una sola occasione a Picerno, il 27 ottobre 2019, con i lucani capaci allora di imporsi con il punteggio di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Picerno Paganese, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Antonio Palo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi; Finizio, Ferrani, Allegretto, Guerra; De Ciancio, De Marco, Pitarresi; Vivacqua, Gerardi, Reginaldo. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Cretella, Tissone, Zanini; Firenze, Castaldo, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Picerno Paganese all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA