DIRETTA/ Picerno Pescara (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA PICERNO PESCARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Picerno Pescara, partita valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la partita in programma allo stadio “Donato Curcio”. Match senza dubbio importante tra due squadre in lotta per la terza piazza del gruppo meridionale. Al momento la classifica favorisce gli abruzzesi che, a quota sessantadue punti (diciotto vittorie, otto pareggi, undici sconfitte) vantano tre lunghezze di vantaggio proprio nei confronti dei diretti avversari di giornata.

Picerno che, infatti, staziona a quota cinquantanove punti (quindici vittorie, quattordici pareggi, otto sconfitte) ma che, in caso di successo, salirebbe sul podio in virtù degli scontri diretti. Padroni di casa che, tuttavia, devono anche fare attenzione a non perdere la quarta posizione visto che Audace Cerignola e Foggia inseguono e possono compiere il sorpasso. (Giulio Halasz)

PICERNO PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Picerno Pescara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PICERNO PESCARA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Picerno Pescara, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Donato Curcio di Picerno, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Scontro diretto per il terzo posto tra due squadre divise da appena tre punti e reduci da un buon momento.

Il Picerno è quarto con 59 punti, frutto di quindici vittorie, quattordici pareggi e otto sconfitte. Striscia positiva per i rossoblu, reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro la Virtus Francavilla. Il Pescara, invece, occupa il terzo posto a quota 62 punti, raccolti grazie a diciotto vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria per 2-1 contro il Monopoli.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO PESCARA

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Picerno e Pescara, andiamo a disvelare le probabili formazioni del match. Partiamo dai rossoblu, in campo con il 4-3-1-2: Albertazzi, Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra, Gallo, De Cristofaro, D’Angelo, Golfo, Santarcangelo, Albadoro. Passiamo adesso al Delfino, Zeman conferma il 4-3-3: Sommariva, Cancellotti, Pellacani, Mesik, Crescenzi, Rafia, Palmiero, Kraja, Merola, Lescano, Kolaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Picerno Pescara. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Picerno è a 2,70, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Pescara è a 2,65. L’Under 2,5 è a 1,67, con l’Over 2,5 a 2,05. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,97.

