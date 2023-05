DIRETTA/ Picerno Potenza video streaming video tv: in Serie C sfide a senso unico

DIRETTA PICERNO POTENZA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Picerno Potenza viviamo un derby lucano che si è giocato parecchie volte: possiamo notare anche qualche incrocio in Serie D (fino al 2018), poi a partire dal 2019 ecco le partite di Serie C. Sono dunque sei: spicca il fatto che il Picerno non abbia mai vinto, l’ultimo successo della squadra oggi in casa è il pirotecnico 5-3 del novembre 2017 ma eravamo appunto in quarta divisione. Se contiamo il match di ritorno di quel campionato, il Potenza ha vinto quattro partite consecutive senza subire gol: fuori casa, nel marzo 2022, aveva deciso il gol di Riccardo Cargnelutti.

VIDEO/ Picerno Pescara (0-3) gol e highlights: Lescano mattatore (Serie C)

Le due sfide di questa stagione invece sono terminate entrambe 2-2, ed è un risultato che oggi qualificherebbe il Picerno: al Donato Curcio si è giocato a metà ottobre, il Potenza ha chiuso in vantaggio il primo tempo con il gol di Salvatore Caturano e poi ha raddoppiato a inizio ripresa con Andrea Di Grazia, ma il Potenza ha accorciato con Emmanuele Esposito e poi, ritrovatosi in 11 contro 9 (espulsi Emmanuele Matino e Domenico Girasole), ha pareggiato al 91’ con Mattia Novella. Insomma: il Picerno non avrà mai battuto il Potenza, ma oggi non ne avrebbe bisogno e questo precedente fa ben sperare… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Potenza Catanzaro (3-2) gol e highlights: decisivo Del Pinto! (Serie C)

PICERNO POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Potenza non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Picerno Potenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PICERNO POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Picerno Potenza, in diretta giovedì 11 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per il primo turno della fase a gironi dei play off di Serie C. Inedito derby lucano per i play off per la Serie B. Sfida molto attesa col Picerno che è stato una delle rivelazioni assolute dell’ultimo campionato, chiudendo la regular season con un pesante 0-3 interno contro il Pescara che ha lasciato la squadra al sesto posto nel girone C, una lunghezza dietro l’Audace Cerignola.

DIRETTA/ Picerno Pescara (risultato finale 0-3): Zeman terzo

Il Potenza anche quest’anno ha cambiato marcia dopo l’arrivo di Giuseppe Raffaele in panchina, vera bandiera del club rossoblu ormai e artefice di grandi risalite in classifica, con i play off blindati dopo l’ultima vittoria sulla capolista Catanzaro che ha garantito il nono posto finale. I derby lucani di quest’anno sono terminati entrambi in parità col punteggio di 2-2, l’andata il 15 ottobre in casa del Potenza e il ritorno il 12 febbraio sul campo del Picerno.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Potenza, match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per il Picerno, Emilio Longo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi; Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli, Albadoro, Golfo; Santarcangelo. Risponderà il Potenza allenato da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Girasole, Sbraga, Rocchi; Rillo, Del Pinto, Laaribi, Talia, Volpe; Caturano, Murano.

PICERNO POTENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA