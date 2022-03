Diretta/ Picerno Potenza streaming video tv: derby lucano (Serie C)

DIRETTA PICERNO POTENZA: CLIMA DA GRANDE SCONTRO!

Picerno Potenza, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Derby lucano tra due formazioni distanziate da 13 punti in classifica: è il piccolo Picerno a guardare dall’alto in basso il capoluogo Potenza, pur sconfitto nell’ultima trasferta di Foggia e fuori dalla zona play off ha vissuto in campionato di grande livello, considerando le aspettative iniziali.

Potenza terzultimo e distante al momento 9 punti dalla possibilità di evitare i play out, l’ultimo pareggio in casa contro il Taranto è stato il terzo risultato utile consecutivo ma non sono bastati 5 punti negli ultimi 3 match per migliorare sensibilmente la classifica. Il derby d’andata è terminato 2-0 per il Potenza con i gol di Piana e Zagaria, il Picerno ha vinto l’ultimo precedente in Serie D il 26 novembre 2017, imponendosi in casa col punteggio di 5-3.

DIRETTA PICERNO POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Potenza è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Potenza, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viscovo; Finizio, De Franco, Garcia, Setola; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito; Parigi, Reginaldo. Risponderà il Potenza allenato da Pasquale Arleo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Greco; Matino, Gigli Cargnelutti; Coccia, Bucolo, Sandri, Sepe; Ricci; Salvemini, Cuppone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



