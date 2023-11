DIRETTA PICERNO POTENZA/ Viedo streaming tv: i precedenti del derby lucano (Serie C, 13 novembre 2023)

DIRETTA PICERNO POTENZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Picerno e Potenza evidenzia due formazioni che in passato si sono trovate l’una contro l’altra all’interno di un rettangolo di gioco verde in ben 12 occasioni. L’ago della bilancia pende leggermente dalle parti del Potenza che ha ottenuto 5 successi contro i quattro dei padroni di casa. Le restanti tre partite sono invece terminate con il risultato di pareggio. I gol realizzati dalle due formazioni risultano essere 16 per il Picerno contro i 18 del Potenza, con il miglior marcatore che risulta essere Emmanuele Esposito, chi ha realizzato 5 gol in questa sfida vestendo la maglia del Picerno.

La prima volta che le due squadre si sono trovate contro è stato nel 2015 durante il campionato di serie D girone H. Sfida terminata con il risultato di 3-1 in favore del Picerno. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 26 novembre del 2017, terminata con il roboante risultato di 5-3. Proprio in questa sfida attaccante Esposito riuscì a realizzare una doppietta. Dal punto di vista temporale l’ultima sfida giocata tra le due formazioni risulta essere quella del 11 maggio 2023 con il successo esterno da parte del Potenza. (Marco Genduso)

DIRETTA PICERNO POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Potenza sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Picerno Potenza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PICERNO POTENZA: DERBY AL CURCIO!

Picerno Potenza, in diretta dallo stadio Donato Curcio della località in provincia di Potenza, sarà quindi il derby lucano che attirerà la nostra attenzione questa sera, lunedì 13 novembre 2023, perché alle ore 20.45 sarà uno dei posticipi della tredicesima giornata del girone C di Serie C. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Picerno Potenza può essere davvero intrigante, soprattutto per i padroni di casa che ci arrivano con ben 20 punti e quindi veleggiano ai vertici soprattutto dopo le ultime due vittorie consecutive, tra cui quella sul campo del Monterosi Tuscia nella scorsa giornata.

Per gli ospiti e cugini del Potenza ecco una posizione di poco peggiore, a quota 17 punti, di conseguenza anche la formazione del capoluogo è pienamente in corsa per la zona playoff, anche se ultimamente ha avuto più alti e bassi. Settimana scorsa però è arrivata una bella vittoria contro il Catania e allora il derby di questa sera ci dirà se il Potenza riuscirà a trovare una certa continuità: i temi d’interesse sono decisamente intriganti, allora attendiamo con curiosità le risposte attese nella diretta di Picerno Potenza…

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO POTENZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Picerno Potenza. Mister Emilio Longo potrebbe schierare i padroni di casa del Picerno secondo il modulo 4-2-3-1, con questi possibili titolari: Summa in porta; i quattro difensori Pagliai, Gilli, Allegretto e Guerra; in mediana la coppia formata da De Ciancio e Gallo; infine, il reparto offensivo del Picerno dovrebbe prevedere De Cristofaro, Albadoro ed Esposito sulla trequarti, a supporto del centravanti Murano.

La riposta degli ospiti del Potenza allenato da Franco Lerda potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2, nel quale indichiamo i tre difensori Monaco, Armini e Hristov a protezione del portiere Gasparini; a centrocampo ecco invece il possibile quartetto con Gyamfi, Candellori, Saporiti e Hadžiosmanović; infine, ecco il trequartista Di Grazia alle spalle di Caturano e Asencio, che potrebbero formare la coppia d’attacco del Potenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Picerno Potenza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono certamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse il Potenza.

