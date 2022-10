Diretta Picerno Potenza/ Streaming video tv: scontro diretto per salvezza (Serie C)

DIRETTA PICERNO POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Picerno Potenza chiuderà l’ottava giornata del campionato di Serie C – Girone C: la partita dello Stadio Comunale Donato Curcio, infatti, andrà in scena sabato 15 ottobre a partire dalle ore 20.30. È un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Le due squadre si trovano entrambe a quota 5 al sedicesimo e diciassettesimo posto della classifica. È necessaria una inversione di rotta per ottenere la permanenza tra i professionisti.

In questo avvio di campionato nessuna delle due compagini è riuscita a dare il meglio di sé. Il Picerno ha ottenuto soltanto una vittoria ed è reduce da ben tre sconfitte (inclusa quella in Coppa Italia), l’ultima delle quali di misura contro la Juve Stabia. Il Potenza invece aveva tratto segnali positivi con il passaggio del turno di Coppa Italia, ma poi è ripiombata nella delusione con il netto ko maturato tra le mura amiche contro il Pescara. Entrambe, insomma, hanno una grande voglia di rivalsa.

PICERNO POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Picerno Potenza, valida per la ottava giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Ancona Gubbio esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La diretta di Picerno Potenza sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Potenza risentiranno sicuramente di qualche cambio, dato che i due allenatori non possono in alcun modo dirsi contenti del rendimento delle rispettive squadre. La buona notizia è che tutti sono a disposizioni, al di là di eventuali acciacchi fisici. Per i padroni di casa il tecnico Emilio Longo dovrebbe optare per un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Santarcangelo, Esposito.

Anche gli avversari si schiereranno a specchio. Per gli ospiti il tecnico Sebastiano Siviglia ha infatti sempre utilizzato anch’egli il 4-3-3 come modulo. Questo potrebbe essere l’undici di partenza: Gasparini; Polito, Armini, Girasole, Celesia; Riccardi, Laaribi, Sandri; Del Sole, Belloni.

QUOTE PICERNO POTENZA

Le quote della diretta Picerno Potenza confermano che la partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C si preannuncia piuttosto equilibrata, anche se il fattore campo potrebbe pesare: andiamo a vedere quelle offerte da Eurobet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2,25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 3.15. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.05.











