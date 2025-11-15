Diretta Picerno Siracusa streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi 15 novembre 2025

DIRETTA PICERNO SIRACUSA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, pochissimi istanti e sarà finalmente diretta di Picerno Siracusa, questo ci porterà al prossimo aggiornamento dove avremo il commento live ma questa rubrica sarà fondamentale per capire come muoverci in ottica trend che osserveremo sul rettangolo da gioco. Il Picerno si conferma tra le squadre più solide del girone: 54% di possesso medio, 1,6 xG, 1,3 xA, e una precisione di passaggio dell’85%. Il 59% delle azioni pericolose nasce dal corridoio sinistro, con una costruzione ragionata ma verticale. Difensivamente la squadra lucana resta affidabile (0,9 xGA) e raramente concede negli ultimi metri.

Il Siracusa risponde con ritmo e concretezza: 50% di possesso, 1,8 xG, 1,1 xGA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 43% delle reti arriva da transizioni e seconde palle, con un’efficacia alta su palla ferma (36% dei gol da fermo). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,2 gialli per parte), ma più falli tattici dei siciliani (17,1 contro 13,8). Una gara da equilibrio sottile: Picerno più controllato e metodico, Siracusa più rapido e diretto nelle ripartenze. Adesso via al commento live della diretta di Picerno Siracusa, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO SIRACUSA IN STREAMING VIDEO E TV

Match per cuori forti, allo stadio o anche davanti allo schermo grazie ai canali di Sky Sport per la diretta Picerno Siracusa in tv, oppure con i servizi collegati per la diretta streaming video.

MATCH FONDAMENTALE PER LA SALVEZZA

Siamo solamente alla quattordicesima giornata del girone C di Serie C, ma la diretta Picerno Siracusa rischia di avere già un peso enorme nella corsa verso la salvezza delle due squadre che si affronteranno alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 15 novembre 2025, allo Stadio Donato Curcio della località lucana.

C’è poco da girarci intorno, è una sfida molto delicata perché si affrontano due delle ultime tre squadre in classifica, dato che comincia ad essere molto chiaro dopo tredici partite già giocate. Per il Picerno preoccupa soprattutto il trend in netto calo: nelle ultime cinque giornate è arrivato un solo punto, settimana scorsa l’AZ ha perso a Trapani e la coda della classifica ormai incombe in maniera minacciosa.

Il Siracusa è un punto dietro, 9 contro 10 per il Picerno, ma per i siciliani si potrebbe essere un pochino più ottimisti perché il fanalino di coda ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre partite e di conseguenza il successo contro il Latina ha riacceso speranze che fino a tre settimane fa rischiavano di spegnersi con enorme anticipo.

Tutto quindi è molto chiaro verso la diretta Picerno Siracusa: i lucani devono reagire e tenere a bada l’inseguitrice, i siciliani invece vogliono confermare di avere dato una svolta al loro cammino e sognano il colpaccio che vorrebbe anche dire abbandonare l’ultimo posto. Poi ci sarà ancora molto da fare, ma già oggi pomeriggio sarà vietato sbagliare…

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO SIRACUSA

Valerio Bertotto, allenatore dei lucani da appena un mese, potrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Picerno Siracusa. L’attacco tutto sommato funziona, potremmo quindi vedere ancora Maiorino, Petito ed Esposito sulla trequarti alle spalle del centravanti Abreu, servirà però grande attenzione alla fase difensiva (18 gol subiti nelle ultime sei giornate) per non rendere ancora ingrato il lavoro del portiere Marcone.

Anche il Siracusa di mister Marco Turati potrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, in attacco dopo il gol nella scorsa giornata scalpita per un posto Parigini, magari con Guadagni e Limonelli alle spalle del centravanti Molina. A centrocampo il riferimento è capitan Candiano, in porta invece ci sarà Farroni a guidare la difesa del Siracusa.

PRONOSTICO E QUOTE

Partita della paura sulla quale non è così facile sbilanciarsi, il pronostico sulla diretta Picerno Siracusa potrebbe comunque vedere favoriti i padroni di casa lucani, con il segno 1 indicato a 2,20 da Snai contro il 2,95 in caso di sorpasso siciliano. Infine, il pareggio è quotato a 3,30 e vi farebbe vincere qualcosa in più.