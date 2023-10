Diretta/ Picerno Sorrento (risultato 1-0) video streaming tv: la sblocca Murano!

DIRETTA PICERNO SORRENTO (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA MURANO

Allo stadio Donato Curcio, il Picerno ospita il Sorrento in questa gara valida per la sesta giornata del Girone B, del campionato di Serie C, dove gli ospiti partono forte e conquistano subito un corner. Al nono minuto Scala si mette in proprio, si accentra dall’out di sinistra e fa partire una conclusione che si spegne non lontano dal palo difeso da Merelli. Brivido.

Al 15esimo, però, i padroni di casa trovano il vantaggio alla prima vera e propria chance nitida: azione confusa, batti e ribatti in area con Novella che calcia al volo col destro e Marcone che para ma si fa sfuggire il pallone. Nella mischia la zampata vincente è quella di Murano, che riesce a stappare la lattina. Al 26esimo i campani fanno tremare la traversa con l’incornata imperiosa di Fusco.

DIRETTA PICERNO SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È arrivato il momento di vivere insieme la diretta di Picerno Sorrento. I calabresi hanno rialzato la testa dopo due partite da un punto, e stanno facendo parecchio bene: hanno raccolto 10 punti totali con tre vittorie, in casa hanno ottenuto il 4-0 al Giugliano e un pareggio contro il Taranto ma il dato positivo è quello relativo all’attacco, che ha prodotto 9 reti di cui sette nelle ultime due uscite, in cui certamente il Picerno ha cambiato marcia. A completamento delle informazioni sui lucani, abbiamo una difesa che per il momento ha incassato 4 reti, e dunque è in saldo positivo.

Il Sorrento ha scoperto presto come il salto di categoria possa essere complesso da assorbire: la squadra campana infatti ha finora raccolto un solo punto, frutto del comunque positivo pareggio contro l’Audace Cerignola. Per contro abbiamo però quattro sconfitte; per tre volte il Sorrento non è riuscito a segnare, in totale ha messo dentro 4 gol ma ne ha anche subiti 8, se non altro tre delle quattro sconfitte sono 0-1 e dunque non si parla di un tracollo totale. Adesso la parola passa al campo, perché ci siamo davvero: la diretta di Picerno Sorrento sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PICERNO SORRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Sorrento sarà garantita sui canali della televisione satellitare: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio per assistere alle immagini della partita senza costi aggiuntivi, in alternativa invece l’evento sarà acquistabile in pay per view. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato di Serie C sono forniti dalla piattaforma DAZN: in questo caso naturalmente avremo una visione in diretta streaming video, perché i dati del proprio abbonamento andranno inseriti su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare il servizio.

PICERNO SORRENTO: OCCASIONE LUCANA!

Picerno Sorrento, che sarà diretta dal signor Enrico Cappai, si gioca presso lo stadio Donato Curcio alle ore 20:45 di domenica 1 ottobre: è la sesta giornata nel girone C di Serie C 2023-2024, ed è una bella occasione per la squadra lucana che sta confermando quanto di buono fatto vedere nella passata stagione. Il Picerno infatti ha 10 punti dopo cinque partite, e lunedì scorso ha vinto sul campo della Turris che era imbattuta: un ottimo passo dunque, con l’obiettivo di tornare a giocare i playoff e magari iniziarli dalla fase nazionale, mentre al momento non si osa sperare in qualcosa di più.

Il Sorrento invece deve fare i conti con la dura vita della neopromossa: per il momento i campani non sono ancora riusciti a prendere pieno possesso della Serie C, nell’ultimo turno hanno perso a Crotone e sono mestamente sul fondo della classifica, con un solo punto, avendo già capito che salvarsi sarà un’impresa davvero molto difficile. Aspettando adesso che la diretta di Picerno Sorrento prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO SORRENTO

In Picerno Sorrento Emilio Longo potrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha sbancato Torre Annunziata: in porta dunque Merelli, davanti a lui coppia centrale con Ruben Garcia e Allegretto e terzini che sarebbero Novella a destra e Guerra a sinistra. A centrocampo Ciko e Pitarresi sono alternative a De Ciancio e Andrea Gallo, che restano favoriti; poi ecco la trequarti con Vitali, Albadoro e De Cristofaro con Emmanuele Esposito opzione dalla panchina; Murano, lusso per la Serie C, arriva da una tripletta ed è confermatissimo, Abou Diop nel caso entrerà a partita in corso.

Meno certezze le ha ovviamente Vincenzo Maiuri, che intanto ha Panelli squalificato: al centro della difesa giocherà allora Fusco, con Blondett a protezione di Marcone. Possono cambiare i due terzini: Todisco e Colombini per Vitiello e Loreto, si può cambiare in mezzo con Bonavolontà pronto a sostituire uno tra De Francesco e Messori, mentre Cuccurullo dovrebbe esserci. Nel tridente offensivo dovrebbe giocare Martignago: da capire se per Gaetano Vitale o Scala, Ravasio come centravanti è in concorrenza con Souleymane Kone.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Picerno Sorrento possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone C di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,63 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 3,65 che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 5,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare X volte l’importo investito con questo bookmaker.











