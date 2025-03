DIRETTA PICERNO SORRENTO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

La diretta di Picerno Sorrento è iniziato con un buon ritmo, con i padroni di casa che stanno cercando di imporre il loro gioco attraverso un prolungato possesso palla. La prima occasione degna di nota arriva con Volpicelli, che riceve un buon pallone al limite dell’area e prova la conclusione, ma il suo tiro termina ampiamente a lato senza impensierire il portiere avversario.

Il Sorrento per ora attende nella propria metà campo, cercando di chiudere gli spazi e ripartire in contropiede. Il Picerno continua a manovrare e spingere, ma senza trovare ancora il varco giusto per sbloccare il risultato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche dato per quanto riguarda le statistiche prima di immergerci nella diretta di Picerno Sorrento, soprattutto n chiave di trend che potrebbero farci capire molto su chi ha o meno il favore del campo dalla propria parte. Cominciamo parlando dei padroni di casa, squadra molto incline al possesso palla come possiamo vedere dall’89% di passaggi completati nel corso della partita, almeno in media. Questo farebbe pensare anche ad un’alta concentrazione di gol ma questa media si ferma a 1,4 ma abbiamo invece il 23% di reti che invece vengono subite da situazioni di perdita di palla in fase di impostazione.

Il Sorrento invece non spicca per doti offensive, solo 0,7 nelle ultime cinque partite mentre in difesa subisce 1,4 reti ogni novanta minuti. Sembra dunque una partita che potrebbe essere vinta senza troppi problemi dai padroni di casa, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Picerno Sorrento, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi delle squadre impegnate nella diretta Picerno Sorrento potranno vedere i propri beniamini senza andare allo stadio con un abbonamento a Sky. La visione del match di Serie C sarà garantita in televisione sul canale Sky Sport 252. In streaming invece basterà usare l’app Sky Go.

TUTTO ANCORA DA DEFINIRE

Si va in campo sabato 29 marzo 2025 alle ore 17:30 per la diretta Picerno Sorrento. Presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno l’AZ non può permettersi di perdere ulteriore terreno se ha seriamente intenzione di confermare il proprio piazzamento in zona playoff al termine della stagione regolare. I rossoblu sono reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali concretizzatosi contro il Benevento, e la serie positiva che dura ormai da diverse gare potrebbe non essere sufficiente per centrare il proprio obiettivo.

I quarantuno punti valevoli per l’ottava posizione potrebbero infatti essere eguagliati dal trio formato da Giugliano, Cavese e Juventus Next Gen, con i bianconeri undicesimi e quindi fuori dal discorso promozione. I rossoneri sono invece in quattordicesima posizione con trentaquattro punti e pure loro arrivano da un pari, maturato in questo caso contro il Latina. I playoff rimangono abbastanza distanti per i campani che si sono inoltre portati a dieci lunghezze di distacco dalla diciassettesima posizione della Casertana, prima squadra che dovrebbe quindi affrontare i playout per non retrocedere.

PICERNO SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo l’utilizzo del modulo 4-2-3-1 con Merelli, Salvo, Pagliai, Manetta, Guerra, Franco, Maselli, Esposito, Grazian, Petito e Maiorino da parte dei padroni di casa in avvio dalle probabili formazioni della diretta Picerno Sorrento. Il tecnico Giovanni Ferraro potrebbe dal canto suo decidere di optare verso un 4-3-3 con Del Sorbo, Vitiello, Fusco, Blondett, Panico, Cuccurullo, Matera, Cangianello, Guadagni, Musso e Scala per schierare i suoi uomini.

DIRETTA PICERNO SORRENTO, LE QUOTE

Match a senso unico se si guardano le quote delle varie agenzie di scommesse in merito al pronostico della diretta Picerno Sorrento. L’esito finale dell’incontro dovrebbe infatti essere appannaggio dei padroni di casa, dati vincenti da bookmakers del calibro di Snai a 1.80. Ci sono d’altro canto molte meno speranze di successo per gli ospiti con il 2 fissato addirittua a 4.40 ed un punteggio più probabile è infine rappresentato dal segno x, dove il pareggio verrebbe pagato a 3.10.