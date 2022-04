DIRETTA/ Picerno Taranto (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via!

DIRETTA PICERNO TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A ridosso di Picerno Taranto, spendiamo qualche minuto per analizzare il rendimento stagionale di queste due formazioni nel girone C del campionato di Serie C. Fa sicuramente bella figura il Picerno, perché i lucani con quattordici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte hanno 49 punti in classifica, nonostante la differenza reti sia leggermente in negativo (-4) a causa di 39 gol segnati a fronte dei 43 al passivo.

Il Taranto che sarà ospite è ormai in salvo con 38 punti in classifica, frutto di otto vittorie, quattordici pareggi e infine tredici sconfitte, con appena 29 gol segnati a fronte dei 38 al passivo per una differenza reti che è quindi pari a -9 per i pugliesi. Adesso però naturalmente sta per scadere il tempo che possiamo dedicare a numeri, parole e statistiche: a parlare infatti dovranno essere solamente i protagonisti sul campo, perché Picerno Taranto ora sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PICERNO TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Picerno Taranto, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la 38^ giornata di Serie C. Festa per due in un campionato travagliato: il Picerno parteciperà ai play off per la Serie B in virtù dello scontro diretto favorevole sulla Juve Stabia, potendo ancora puntare al nono posto finale.

Il Taranto dopo tante preoccupazioni è riuscito alla fine a blindare la salvezza dopo l’ultimo pareggio interno contro il Bari, per i pugliesi la svolta è arrivata grazie all’esclusione del Catania, con la distanza dalla Vibonese troppo grande per correre altri rischi. All’andata vittoria per 2-0 del Taranto contro il Picerno, in Serie D l’ultimo precedente in Lucania il 27 settembre 2020, 0-0 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Picerno Taranto, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi, Allegretto, Garcìa, De Franco; De Cristofaro, Pitarresi, Dettori, Guerra; Reginaldo, Gerardi, Di Dio. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Versienti, Labriola, Di Gennaro, De Maria; Giovinco, Saraniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











