DIRETTA PICERNO TARANTO, PUGLIESI ANCORA IN CORSA

La diretta Picerno Taranto è l’anticipo di venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 20:30 per il girone C. Presso lo Stadio Donato Curcio i lucani cercheranno di proseguire la loro rincorsa alla zona playoff, distante ormai solo un punto, ricordando che non hanno più conosciuto la sconfitta ormai dalla fine dello scorso anno solare. Nel 2025 i Melandrini hanno infatti ottenuto una vittoria e ben sei pareggi, l’ultimo dei quali appena una settimana fa in trasferta sul campo della Cavese. L’obiettivo è quantomeno di continuare la striscia di risultati utili e ritagliarsi un posto nella parte più alta della graduatoria.

Video Cavese Picerno (1-1)/ Gol e highlights: pari di Franco nel recupero! (Serie C, 15 febbraio 2025)

Ben diverso è invece il discorso da fare per i pugliesi, la cui permanenza nel campionato di Serie C è stata garantita nel corso della settimana dal pagamento di alcune mensilità di stipendi arretrati, come annunciato dal direttore generale Rinaldo Zerbo. L’ultima vittoria degli Squali risale all’undici di novembre dell’anno passato e da quel momento non sono arrivate nient’altro che sconfitte, come quella rimediata in casa lo scorso weekend subendo un tris dal Foggia. I dirigenti sembrano voler proseguire la stagione anche se dovrebbero arrivare ulteriori punti di penalizzazione.

DIRETTA/ Cavese Picerno (risultato finale 1-1): Franco trova il pari! (Serie C, 15 febbraio 2025)

DIRETTA PICERNO TARANTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ necessario aver sottoscritto un abbonamento valido a Sky per non perdere nemmeno un minuto della diretta Picerno Taranto senza andare allo stadio. Guarda quindi la partita del girone C in streaming utilizzando l’applicazione di Sky Go.

PICERNO TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’ennesimo pareggio conquistato pure nel turno precedente dovrebbe spingere mister Tomei a scegliere di nuovo il modulo 4-2-3-1 con Summa, Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra, Franco, Maselli, Cardoni, Maiorino, Esposito e Volpicelli anche per le probabili formazioni della diretta Picerno Taranto. Il 4-5-1 con Caputo, Lenti, Fiorentino, Picardi, Magrì, Candela, Pastore, Gagliano, Bello, Zerbo e Zingarelli sarà quasi sicuramente l’opzione individuata da mister Pino Murgia per i suoi giocatori nonostante i risultati più recenti ottenuti dal club.

DIRETTA/ Taranto Foggia (risultato finale 0-3): Silvestro la chiude! (Serie C, 14 febbraio 2025)