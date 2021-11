DIRETTA PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA/ Video streaming tv: si gioca per la quinta volta

DIRETTA PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA: I TESTA A TESTA

È tempo di prendere in considerazione ora anche lo storico per la diretta di Picerno Virtus Francavilla, bella sfida per la 14^ giornata della Serie C: prue se questo ci appare molto risicato. A conti fatto possiamo leggere appena 4 riferimenti ufficiali, occorsi tra i due club dal 2015 a oggi e prue registrati tra il quarto e il terzo campionato nazionale.

Nello specifico leggiamo che Picerno e Virtus Francavilla prima si sono affrontate nella stagione regolare della Serie D 2015-16, realizzando ben due successi della formazione biancazzurra, che seppe imporsi sempre con risultati importanti (come il 5-2 nel turno di andata). Pure i due club si affrontarono di nuovo nella stagione 2019-20 della Serie C e qui furono un pari a rete bianche all’andata e successo in trasferta per Picerno, per 2-1. Vedremo che accadrà oggi!. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Virtus Francavilla sarà più correttamente una diretta streaming video che sarà garantita da Eleven Sports su abbonamento oppure acquistando il singolo evento, come per tutte le partite del campionato di Serie C.

PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Picerno Virtus Francavilla, in diretta dallo stadio Stadio Donato Curcio della località in provincia di Potenza, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Potremmo presentare la diretta di Picerno Virtus Francavilla come uno scontro alla caccia dei playoff, anche se il Piceno a quota 16 punti deve anche guardarsi alle spalle mentre la Virtus Francavilla con i suoi 20 punti già in cascina può essere più ottimista.

Di certo il Picerno deve riscattarsi dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Potenza (derby lucano perso per 2-0), mentre la Virtus Francavilla cercherà di dare continuità al successo casalingo per 2-1 contro il Latina. In generale, potrebbe essere comunque una partita equilibrata: siamo quindi curiosi di scoprire cosa succederà in Picerno Virtus Francavilla…

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA

Vediamo adesso come potrebbero essere le probabili formazioni per Picerno Virtus Francavilla. I padroni di casa hanno Vivacqua squalificato, ipotizziamo un modulo 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Viscovo in porta; difesa a quattro con Finizio, De Franco, Allegretto e Guerra; in mediana la coppia formata da Pitarresi e De Ciancio; sulla trequarti De Cristofaro, Terranova e Reginaldo alle spalle della prima punta Gerardi.

Per la Virtus Francavilla si potrebbe invece disegnare un modulo 3-5-2 che vede Idda, Miceli e Caporale nella retroguardia a tre davanti al portiere Nobile; una folta linea a cinque a centrocampo, dove potrebbero essere titolari Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso ed Ingrosso; infine Maiorino ed Ekuban sono i favoriti per comporre la coppia d’attacco pugliese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Picerno Virtus Francavilla in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2,45 mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (segno X) ed infine ecco 2,95 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo degli ospiti.

