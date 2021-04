Diretta Pinar Karsiyaka Brindisi/ Streaming video tv: Happy Casa dentro o fuori

DIRETTA PINAR KARSIYAKA BRINDISI: SFIDA DECISIVA!

Pinar Karsiyaka Brindisi, in diretta dal Mustafa Kemal Ataturk Karsiyaka Spor Salonu di Izmir (Turchia) alle ore 18.30 italiane di questa sera, martedì 6 aprile, si gioca per il gruppo I dei playoff di basket Champions League 2020-2021. Dobbiamo dire che arriviamo alla diretta di Pinar Karsiyaka Brindisi con una situazione di classifica chiarissima: per la Happy Casa infatti la partita in Turchia sarà di fatto una sorta di spareggio, che infatti designerà chi si qualificherà per la fase successiva della Champions League e chi terminerà oggi la propria avventura europea fra Pinar Karsiyaka e Brindisi.

La Happy Casa finora ha vinto tre delle cinque partite disputate nel girone della seconda fase di questa edizione della Champions League di basket. L’obiettivo delle Final Eight è dunque a portata di mano per la Happy Casa Brindisi, però tutto si deciderà questa sera. Pinar Karsiyaka Brindisi è uno spareggio, perché invece i turchi hanno due vittorie e tre sconfitte e in caso di successo aggancerebbero Brindisi a quota 3-3: a quel punto si guarderebbe lo scontro diretto, che la Happy Casa vinse all’andata di 4 punti. C’è dunque un piccolo margine da difendere, agli uomini di Frank Vitucci basterebbe anche una sconfitta di misura, ma una vittoria sarebbe logicamente meglio…

DIRETTA PINAR KARSIYAKA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Pinar Karsiyaka Brindisi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita non verrà trasmessa, ma in diretta streaming video si potrà seguire la partita di Champions League tramite abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che si occupa in maniera massiccia del basket italiano e internazionale. Inoltre sul sito championsleague.basketball troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PINAR KARSIYAKA BRINDISI: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Pinar Karsiyaka Brindisi, abbiamo già capito che si tratterà per la squadra pugliese di un difficile ma affascinante scontro che ne deciderà le sorti nel girone di Champions League. Abbiamo già ricordato che all’andata al PalaPentassuglia di Brindisi ci fu una preziosissima vittoria della Happy Casa per 83-79, anche se ora giocarsi tutto a casa loro non sarà affatto semplice. Potrebbero aiutare le norme Covid, perché si giocherà naturalmente a porte chiuse e il fattore campo si farà sentire poco. In effetti, nel resto del girone la Happy Casa ha raccolto due vittorie contro il Tofas Bursa e due sconfitte contro l’Hapoel Holon, di conseguenza finora Brindisi ha mantenuto un rendimento costante, vincendo contro il Tofas e perdendo contro gli israeliani indipendentemente da casa o trasferta. C’è un bel tris di vittorie contro le due squadre turche, ora però servirebbe calare il poker per andare avanti in Champions League. Sarà di fatto un match ad eliminazione diretta in casa del Pinar Karsiyaka, che cosa succederà stasera?

