Diretta/ Pinar Karsiyaka Reggio Emilia streaming video tv, Champions League

Pinar Karsiyaka Reggio Emilia, in diretta alle ore 18.30 italiane (19.30 locali) di questa sera, martedì 25 ottobre 2022, si gioca presso il Mustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu della città turca di Izmir per la terza giornata del girone B della Champions League 2022-2023 di basket, che per il momento è all’insegna del grande equilibrio, dal momento che le quattro squadre partecipanti hanno tutte raccolto una vittorie e una sconfitta nelle prime due uscite internazionali della nuova stagione.

Diretta/ Reggio Emilia Aek Atene (risultato finale 73-84): Unahotels, dura sconfitta

Per presentare la diretta di Pinar Karsiyaka Reggio Emilia, dobbiamo allora sottolineare che una vittoria in trasferta avrebbe valore enorme per spezzare l’equilibrio del girone e avvicinare sensibilmente la qualificazione di Reggio Emilia per la fase successiva, anche se naturalmente per la Unahotels Reggio Emilia non sarà facile andare a vincere in Turchia. Siamo comunque a un primo bivio, anche perché oggi si raggiungerà esattamente la metà del girone di Champions League e passare in vantaggio sarebbe prezioso. Che risposte ci darà la diretta di Pinar Karsiyaka Reggio Emilia?

Diretta/ Reggio Emilia Tortona (risultato finale 59-63): controsorpasso Derthona!

DIRETTA PINAR KARSIYAKA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pinar Karsiyaka Reggio Emilia non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Pinar Karsiyaka Reggio Emilia con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

Diretta/ Bonn Reggio Emilia (risultato finale 83-88): vittoria italiana!

DIRETTA PINAR KARSIYAKA REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Pinar Karsiyaka Reggio Emilia, naturalmente abbiamo già evidenziato che per la Unahotels Reggio Emilia questa partita segnerà in ogni caso la fine dell’equilibrio che si è creata con un successo e una sconfitta nelle prime due giornate. Per la precisione, finora in Champions League la Reggiana ha vinto per 83-88 sul campo dei tedeschi del Bonn, ma poi ha subito la sconfitta casalinga per 73-84 contro i greci dell’Aek Atene, quindi per ora ci auguriamo che il fattore campo possa saltare per la terza volta consecutiva.

Allargando la nostra analisi anche al campionato, dobbiamo osservare che Reggio Emilia arriva dalla sconfitta per 81-87 contro Varese (a proposito di fattore campo che salta…) e per essere onesti la partenza della Reggiana in Serie A è stata finora anonima, con una sola vittoria a fronte di tre sconfitte in quattro partite giocate. Adesso però pensiamo alla Champions League, un colpaccio in Turchia potrebbe essere davvero una svolta per Reggio Emilia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA