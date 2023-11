DIRETTA/ Pinerolo Bergamo (risultato 1-2) streaming video tv: 4 set! (basket A1, 26 novembre 2023)

DIRETTA PINEROLO BERGAMO (RISULTATO 1-2): FINE TERZO SET

Il terzo set tra Pinerolo e Bergamo termina sul 19-25. Andiamo a scoprire le statistiche della gara. Ace: 3-4. Punti attacco: 43-45. Muri: 5-10. Errori avversario: 16-15. Pinerolo: Tessa Polder 7, Maja Storck 1, Anett Németh 13, Yasmina Akrari 15, Adelina Ungureanu 10, Indre Sorokaite 4. Bergamo: Giulia Gennari 2, Bozana Butigan 9, Lorrayna Marys Da Silva 15, Stella Nervini 2, Anna Davyskiba 22, Laura Melandri 5, Olivia Rozanski 4. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA PINEROLO BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Bergamo sarà garantita agli abbonati della televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Arena (numero 204) e con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video. Ricordiamo poi che tutte le partite di questo campionato di volley femminile sono fornite dalla piattaforma Volleyballworld.tv.

FINE PRIMO SET

Il primo set tra Pinerolo e Bergamo termina sul 22-25. Andiamo a scoprire le statistiche della gara. Ace: 1-1. Punti attacco: 14-15. Muri: 2-4. Errori avversario: 5-5. Pinerolo: Tessa Polder 2, Maja Storck 1, Anett Németh 3, Yasmina Akrari 7, Adelina Ungureanu 3, Indre Sorokaite 1. Bergamo: Giulia Gennari 1, Bozana Butigan 3, Lorrayna Marys Da Silva 4, Stella Nervini 2, Anna Davyskiba 8, Laura Melandri 2. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

La diretta di Pinerolo Bergamo sta finalmente per farci compagnia. Abbiamo parlato di una situazione rovesciata rispetto all’anno scorso, e allora approfondiamo: nella Serie A1 2022-2023 Bergamo aveva ottenuto il settimo posto in regular season, chiudendo con un bilancio di 12 vittorie e 14 sconfitte (lo stesso di Casalmaggiore e Busto Arsizio, rispettivamente sesta e ottava per la classifica avulsa. L’incrocio nel primo turno dei playoff, assolutamente ostico, aveva opposto Bergamo a Scandicci: la Savino del Bene aveva superato l’ostacolo lombardo con un doppio 3-0, prendendosi così la semifinale. Pinerolo invece si era salvata per questione di dettagli: 6 vittorie e 20 sconfitte, due punti in più di Perugia con il sorpasso definitivo che era avvenuto alla penultima giornata, grazie alla fondamentale vittoria di Cremona contro Casalmaggiore mentre le umbre erano cadute a Chieri. Un finale in ascesa che aveva salvato Pinerolo; pensate, già oggi la Wash4Green ha vinto due partite in meno dell’intera regular season scorsa, ed è lo stesso numero di successi che le piemontesi avevano alla terzultima giornata. Adesso però mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà il taraflez del Pala Bus Company, perché ci siamo davvero: la diretta di Pinerolo Bergamo sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PINEROLO BERGAMO: I TESTA A TESTA

Sono tre i precedenti nella diretta di Pinerolo Bergamo, tutti andati in scena nella passata stagione: ricordiamo che si era trattato del primo campionato di Serie A1 per le piemontesi, che qui al Pala Bus Company avevano vinto la partita di ritorno con un netto 3-0. All’andata invece era stata Bergamo a imporsi per 3-1, con Pinerolo che se non altro era stata in grado di strappare il secondo set alle lombarde; l’altra sfida si è giocata a fine aprile, valida per il mini-torneo che qualificava una squadra in Challenge Cup. Bergamo ci arrivava da eliminata nei quarti playoff; Pinerolo in quanto classificata tra il nono e il dodicesimo posto nella classifica del campionato: Trovatesi avversarie nel gruppo B, le due squadre si erano così sfidate nella seconda giornata con vittoria di Bergamo per 3-0; purtroppo però le lombarde avevano perso contro Casalmaggiore ed era stata quest’ultima a giocare la finale del 6 maggio, vincendola contro Firenze e guadagnando così l’accesso alla Challenge Cup. Dunque, la diretta di Pinerolo Bergamo ha un testa a testa che vede le lombarde al comando con due vittorie contro una sconfitta, ma come abbiamo già visto la situazione dell’attuale classifica di Serie A1 sorride decisamente alla Wash4Green che dunque questa sera, sfruttando anche il fattore campo, potrebbe pareggiare il conto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PINEROLO BERGAMO: PIEMONTESI LANCIATE!

Pinerolo Bergamo, match in diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, si gioca alle ore 19:30 di domenica 26 novembre: siamo nella nona giornata di volley Serie A1 2023-2024, il campionato femminile procede spedito e in questo momento ci sta consegnando una situazione rovesciata rispetto all’anno scorso. Ovvero, troviamo una Pinerolo che è in zona playoff mentre Bergamo si trova al penultimo posto in classifica; la Wash4Green ha perso a Milano nell’ultimo turno, ma si tratta di un ko che ci sta e che ha comunque tenuto le piemontesi al 50% di vittorie in questa stagione positiva.

Male invece Bergamo, che l’anno scorso aveva timbrato la post season ma stavolta non trova ritmo: il ko interno contro Conegliano (altra sconfitta prevista) ha lasciato le lombarde a un solo successo a fronte di sette sconfitte, alle spalle in classifica c’era solo Trento entrando nella nona giornata e alcune rivali stanno già creando un solco che poi sarà difficile da riempire. La diretta di Pinerolo Bergamo sarà dunque molto delicata per le ospiti; vedremo come andranno le cose sul taraflex del Pala Bus Company, nel frattempo possiamo approfondire alcuni dei temi legati a questa partita.

DIRETTA PINEROLO BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo al momento della diretta di Pinerolo Bergamo, una partita che sicuramente sarà interessante: le lombarde come detto hanno già l’acqua alla gola, entrando in questa giornata dovevano recuperare tre punti a Busto Arsizio e Vallefoglia e in generale non stanno riuscendo a trovare quel ritmo che nella passata stagione aveva consentito di arrivare ai playoff, un obiettivo sicuramente prezioso per una società che è ancora giovane e che per di più si deve sempre confrontare con la gloria che la vecchia società aveva portato in dote alla città bergamasca.

Pinerolo sta affrontando il secondo campionato di Serie A1: salva per il rotto della cuffia l’anno scorso, spingendo Perugia nella serie inferiore, la Wash4Green sembra aver imparato dai suoi errori e in questo torneo ha iniziato davvero bene, riuscendo ad andare oltre qualche limite strutturale e prendendosi una classifica che parla di 12 punti, +4 sull’ultima esclusa dai playoff (attualmente Cuneo) e dunque con tutte le possibilità di confermare questa situazione di graduatoria. La strada sarà lunga, ma certamente questa sera Pinerolo ha una bella occasione per risalire ancor più la corrente.











