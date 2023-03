Diretta Pinerolo Macerata/ Streaming video tv: è una sfida salvezza! (volley A1)

DIRETTA PINEROLO MACERATA: PER SPERARE ANCORA!

Pinerolo Macerata è in diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, alle ore 19:30 di domenica 26 marzo: la partita è valida per la 24^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Terzultima giornata nel torneo femminile, e vera e propria sfida diretta per la salvezza: a dire il vero a oggi entrambe le squadre sarebbero retrocesse ma possono ancora sperare grazie alle vittorie nell’ultimo turno. Ragionevolmente, di più Pinerolo che ha 14 punti e ne deve recuperare 2 a Perugia: importantissimo il 3-0 timbrato su Bergamo domenica scorsa.

Macerata invece ha battuto Busto Arsizio per 3-1, ma i suoi punti sono appena 10: perdere questa sera significherebbe retrocedere, mentre la Wash4Green ha una grande occasione potendo anche giocare sul suo parquet per la seconda settimana consecutiva. Vedremo quello che succederà nella diretta di Pinerolo Macerata, delicatissimo incrocio che potrebbe definire la lotta salvezza; mentre aspettiamo che al Pala Bus Company si giochi possiamo tracciare alcune delle tematiche principali che possono emergere dalla serata dedicata alla Serie A1.

DIRETTA PINEROLO MACERATA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Macerata sarà trasmessa su Sky Sport Arena: il canale è presente al numero 204 del decoder di Sky, pertanto solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere a questa partita di volley femminile potendo ovviamente disporre del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutti i match della Serie A1 sono garantiti dal portale Volleyballworld.net; anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità e bisognerà comunque aver sottoscritto un abbonamento al portale.

DIRETTA PINEROLO MACERATA: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Pinerolo Macerata si incrocia anche con quanto farà Perugia: la Bartoccini scenderà in campo un’ora e mezza più tardi per affrontare in casa Vallefoglia, che è quartultima in classifica ma è già aritmeticamente salva. Attenzione perché la Megabox, almeno virtualmente, potrebbe ancora raggiungere l’ottavo posto e quindi i playoff: molto difficile che accada ma la possibilità esiste, di conseguenza Vallefoglia dovrà giocare comunque una partita vera e Perugia non può dare per scontata la vittoria.

Anche per questo motivo dunque Pinerolo sogna in grande: quella di stasera è davvero una bella occasione per le piemontesi che potrebbero operare il sorpasso ai danni della rivale per la salvezza e poi essere padrone del loro destino nelle ultime due giornate di regular season. Macerata anche vincendo si troverebbe in una situazione tutt’altro che semplice; le marchigiane possono ritardare il verdetto aritmetico ma la sensazione è che abbiano un piede e mezzo in Serie A2 e forse anche qualcosa in più, ma non ci resta che aspettare l’esito del campo…

