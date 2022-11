Diretta Pinerolo Vallefoglia/ Streaming video Rai: incrocio salvezza! (volley A1)

DIRETTA PINEROLO VALLEFOGLIA: SFIDA SALVEZZA!

Pinerolo Vallefoglia, in diretta dal Pala Bus Company di Villafranca, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 2 novembre: la partita è valida per la 4^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Il torneo di pallavolo femminile è appena iniziato, ma ci regala già un secondo infrasettimanale; intanto nel weekend la Wash4Green ha perso ancora, battuta nettamente sul campo di Firenze, e in questo modo è rimasta senza vittorie in una situazione già complessa dopo poche settimane dall’avvio.

Per quanto riguarda Vallefoglia, anche la Megabox gioca per la salvezza ma se non altro ha già incamerato una vittoria e può dire di avere quell’esperienza maturata nel corso della passata stagione; intanto pochi giorni fa è arrivata una sconfitta netta, e annunciata, in casa contro Conegliano. Vedremo quale delle due squadre si rialzerà nella diretta di Pinerolo Vallefoglia, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata.

DIRETTA PINEROLO VALLEFOGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Vallefoglia è quella che per la 4^ giornata del campionato di volley femminile viene trasmessa sulla televisione di stato: appuntamento classico in chiaro su Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) e alternativa con la diretta streaming video sul sito di Rai Play o la relativa app, senza costi aggiuntivi. Inoltre questa partita, come tutte le altre di Serie A1, sono fornite in mobilità dal portale Volleyballworld.net: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO PINEROLO VILLEFOGLIA SU RAIPLAY

DIRETTA PINEROLO VALLEFOGLIA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la diretta di Pinerolo Vallefoglia è una partita che si gioca per la salvezza: queste due squadre, almeno sulla carta, hanno come unico obiettivo quello della permanenza nel massimo campionato di volley femminile. Lo scorso anno Vallefoglia era riuscita a confermare la categoria con un finale in volata, nel quale aveva anche fatto fruttare qualche vittoria nelle sfide dirette; adesso come detto abbiamo un anno in più di esperienza e questo potrebbe fare la differenza nei confronti di qualche rivale, pur se il cammino verso la salvezza resta difficile e questa partita è già importante anche se siamo solo all’inizio di novembre.

Dal canto suo Pinerolo non può che vincere, perché aprire con quattro sconfitte e perdere in casa una partita diretta per l’obiettivo sarebbe negativo anche e soprattutto sul piano dell’autostima; la squadra piemontese, lo abbiamo raccontato di recente, è alla prima stagione di sempre in Serie A1 e naturalmente vuole provare a restarci il più a lungo possibile, peccato che l’avvio sia stato tutt’altro che agevole e l’impatto con la nuova realtà ha fatto capire che rimanere nel massimo campionato di volley femminile sarà complicatissimo. Tra poco comunque la diretta di Pinerolo Vallefoglia prende il via, vedremo quello che succederà…











