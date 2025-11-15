Diretta Pineto Carpi, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Pavone-Mariani per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA PINETO CARPI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arriva l’angolo delle statistiche per la diretta di Pineto Carpi, il nostro aggiornamento pre partita che si occupa di capire attraverso i dati quali sono i trend che potrebbero o meno mettere in difficoltà l’una o l’altra squadra, perciò mettevei comodi e godetevi questa lezione di matematica. Il Pineto è squadra pragmatica e ben organizzata: 50% di possesso, 1,5 xG, 1,1 xA, e una media di 10,7 km percorsi per giocatore. Il 58% delle azioni pericolose nasce da recuperi intermedi e cambi di gioco, con una forte attenzione alle transizioni. Difensivamente solido (0,9 xGA) ma talvolta falloso (17,3 falli a gara).

Diretta/ Casarano Catania (risultato 1-0) video streaming tv: Cajazzo apre! (Serie C, oggi 15 novembre 2025)

Il Carpi si presenta con una struttura offensiva più fluida: 54% di possesso, 1,7 xG, 1,3 xA, e una precisione di passaggio dell’85%. Il 43% delle reti arriva da sviluppi centrali, con una buona efficienza su piazzato (34% dei gol da fermo). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,2 gialli per parte), ma maggiore aggressività dei marchigiani nei duelli aerei (58% vinti). Ora via al commento live della diretta di Pineto Carpi, il fischio di inizio sta per arrivare e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Crotone Sorrento (risultato 1-0) video streaming tv: è sempre Gomez (Serie C, oggi 15 novembre 2025)

DIRETTA PINETO CARPI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pineto Carpi viene trasmessa in esclusiva da Now Tv e da Sky. La partita del girone B sarà quindi opzionabile in streaming sulle rispettive applicazioni come Sky Go così da non perdere nemmeno un istante anche senza andare allo stadio.

SQUADRE DISTANTI TRE PUNTI

Comincia sabato 15 novembre 2025 alle ore 14:30 la diretta Pineto Carpi. Presso lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani i padroni di casa meditano l’aggancio ai diretti rivali della quattordicesima giornata valevole per la stagione 2025/2026 del girone B della Serie C, vista la distanza di soli tre punti maturata finora in classifica.

DIRETTA/ Latina Cosenza (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, oggi 15 novembre 2025)

I biancazzurri sono appunto a quota diciannove ed occupano l’ottava posizione solitaria in graduatoria, forti di una serie di risultati utili consecutivi che dura ormai da cinque partite. Nello scorso weekend gli abruzzesi si sono anche imposti in trasferta ed in rimonta contro il Bra per 2 a 1 grazie alle reti siglate da Pellegrino e D’Andrea.

Il Pineto si auspica dunque di raggiungere gli emiliani che si piazzano invece al momento al quinto posto con ventuno punti. Tuttavia il Carpi ha a sua volta l’obiettivo di sorpassare il Guidonia, distante due lunghezze, già a partire da questo turno di campionato se i capitolini dovessero cadere fuori casa contro la Vis Pesaro.

I romagnoli, che hanno perso per 3 a 0 contro il Gubbio fra le mura amiche, hanno saputo riscattarsi avendo la meglio sia contro la Torres che contro il Carpi. Si prospetta una bella battaglia da seguire in cui nessuna delle due compagini vorrà finire KO:

DIRETTA PINETO CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pineto Carpi: si va verso un 4-3-2-1 con Tonti, Baggi, Frare, Postiglione e Baggi, Lombardi, Germinario e Viero, Bruzzaniti e Pellegrino ed infine D’Andrea per i padroni di casa di mister Tisci. Diverso invece lo schieramento iniziale degli ospiti decisi a presentarsi usando il modulo 3-4-2-1 con Sorzi, Rossini, Pitti e Panelli, Tcheuna, Amayah, Figoli e Cecotti, Stanzani e Casarini dietro a Cortesi.

DIRETTA PINETO CARPI, LE QUOTE

La Snai, così come altre agenzie di scommesse sportive, pare credere nel successo dei padroni di casa per quanto concerne l’esito finale della diretta Pineto Carpi. Le quote evidenziano infatti che l’1 viene indicato a solo 2.05 ed il pari è il secondo punteggio più probabile con l’x pagato a 3.10. Il successo degli ospiti viene invece pagato a 3.35.