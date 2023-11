DIRETTA PINETO FERMANA/ Video streaming tv: spuntano due precedenti (Serie C, 6 novembre 2023)

DIRETTA PINETO FERMANA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pineto Fermana vede due squadre che si sono affrontate in ben due circostanze all’interno del proprio passato. Si tratta della stagione 2016-2017 ed entrambe le formazioni facevano parte del girone F di Serie D. Gara di andata che sorrise alla fermana che si impose con il risultato di 3-0. Cambia il risultato ma non l’esito nella sfida di ritorno con la Fermana che riuscì a battere nuovamente il Pineto, questa volta 1-2.

Pineto che quindi non ha mai battuto la Fermana e che oggi ha la possibilità di potersi imporre anche alla luce dell’ottimo momento di forma che sta attraversando. Quella di oggi è la terza gara in assoluto tra queste due formazioni, nonché la prima in un settore professionistico visto che le prime due sfide sono state giocate in un campionato di serie D. (Marco Genduso)

DIRETTA PINETO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pineto Fermana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Fermana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PINETO FERMANA: SFIDA SALVEZZA!

Pineto Fermana, in diretta dallo Stadio “Adriatico” di Pescara, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45, lunedì 6 novembre 2023. La gara è valevole per la dodicesima giornata del girone B di Serie C 2023-2024. La sfida rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la salvezza visto che gli abruzzesi, nonostante i quattordici punti in classifica, ambiscono a mantenere la categoria da neo-promossi. I gialloblù, invece, a soli sette punti occupano l’ultima posizione della graduatoria e arrivano con il pareggio contro l’Ancona alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO FERMANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Pineto Fermana. Il tecnico dei padroni di casa Daniele Amaolo non avrà a disposizione il portiere Tonti, espulso durante l’ultima gara. Nella difesa a tre spazio ai soliti De Santis, Evangelisti e Marafini. Sul fronte ospite mister Stefano Protti si affiderà al consueto 4-3-1-2 con Curatolo e Montini pronti a scardinare la difesa avversaria.

DIRETTA PINETO FERMANA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Pineto Fermana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoritigli ospiti tanto che il segno 1 per la vittoria biancorossa è quotato a 1.95, mentre il segno 2 per un successo dei piemontesi è proposto a 3.30. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 4.20 volte la posta in palio oggi.

