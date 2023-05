DIRETTA/ Pineto Giana Erminio video streaming tv: appena 11 giorni fa… (Coppa Italia Serie D 28 maggio 2023)

DIRETTA PINETO GIANA ERMINIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Pineto Giana Erminio non rappresenta un inedito: essendo due vincitrici del rispettivo girone – e dunque promosse in terza divisione – le due squadre si sono affrontate nella poule scudetto. Lo scorso 17 maggio, a Gorgonzola per il gruppo 2, la Giana Erminio ha vinto 2-1: al gol lampo di Tommaso Fumagalli ha risposto Riccardo Della Quercia ancora nel primo tempo, ma ancora Fumagalli al 57’ minuto ha sancito il successo dei padroni di casa. Tuttavia il girone, per differenza reti, lo ha passato il Pineto che ha sopravanzato anche l’Arezzo; la squadra abruzzese ha dunque conquistato l’accesso alla semifinale che disputerà il 31 maggio e il 4 giugno, andata e ritorno, contro il Sestri Levante che ha dominato il girone A di Serie D.

DIRETTA/ Trento Giana Erminio (risultato finale 1-0): Bocalon salva i trentini!

L’altra semifinale sarà invece quella tra Lumezzane e Sorrento; sia come sia, quel che interessa qui dire è che nemmeno due settimane dopo la diretta di Giana Erminio Pineto torna a farci compagnia, e questa volta si tratterà della finale di Coppa Italia Serie D, dunque un appuntamento più importante di quello appena passato. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE C/ Andata playout: colpo Trento, bene Pistoiese e Paganese

PINETO GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pineto Giana Erminio non è disponibile sui canali in chiaro o satellitari e dunque l’alternativa rimane quella del Canale YouTube della LND che trasmetterà in diretta streaming video la finalissima della Coppa Italia di Serie D. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PINETO GIANA ERMINIO

LOMBARDI FAVORITI!

Pineto Giana Erminio, in diretta domenica 28 maggio 2023 alle ore 16.00 presso lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, sarà una sfida valida per la finale di Coppa Italia di Serie D. Sfida che rappresenta la potenziale ciliegina sulla torta per entrambe le formazioni che hanno già festeggiato la promozione in Serie C, avendo vinto i rispettivi gironi di quarta serie. La Giana ha battuto già di recente la squadra di Daniele Amaolo nella poule scudetto col punteggio di 2-1, precedente disputato lo scorso 17 maggio.

DIRETTA/ Giana Erminio Trento (risultato finale 2-3): colpo esterno degli aquilotti!

In finale sarà comunque una storia diversa con i teramani che hanno vinto il girone F di Serie D restando in testa praticamente dall’inizio alla fine, chiudendo con 5 punti di vantaggio sulla Vigor Senigallia seconda in classifica. Nel girone D la Giana Erminio è stata invece protagonista di un lungo testa a testa per la vetta con la Pistoiese, staccata nettamente di 7 punti nelle ultime giornate dopo che gli orange, alla quintultima, erano ancora avanti di un punto.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Pineto Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Per il Pineto, Daniele Amaolo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Egidio, Lucarini, Nonni, Ceccacci, Traini, Braghini, Di Filippo, Forgione, Della Quercia, Emili, Njambe. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello, Previtali, Colombara, Piazza, Brioschi, Lamesta, Gaye, Fall, Pinto, Perna, Fumagalli.

PINETO GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale di Coppa Italia di Serie D. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA