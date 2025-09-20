Diretta Pineto Juventus U23 streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PINETO JUVENTUS U23: INCERTEZZA IN CAMPO!

Siamo vicini alla diretta Pineto Juventus U23, una partita molto interessante che alle ore 15:00 di sabato 20 settembre si gioca nella quinta giornata del girone B di Serie C 2025-2026. C’è atmosfera da playoff, questo almeno sarebbe l’obiettivo di entrambe le squadre che, più o meno, devono ancora carburare.

A dire il vero il Pineto ha vinto due partite tra cui quella di sabato scorso a Campobasso, ma in casa non ha ancora festeggiato; resta in ogni caso imbattuto avendo pareggiato sia contro la Vis Pesaro che il Pontedera, ma per esplorare davvero il ritorno alla post season bisogna trovare maggiore costanza.

Quella che al momento manca a una Juventus U23 che ha vinto una sola partita, quella contro il Livorno; poi due pareggi, e nell’ultimo match disputato una sconfitta bruciante contro l’Arezzo, sprecando un vantaggio contro una squadra al momento ottima.

Ingredienti davvero saporiti allora quelli che ci accompagnano per mano verso la diretta Pineto Juventus U23; scopriremo presto cosa succederà in campo, nel frattempo ecco un quadro riassuntivo di come le due squadre potrebbero giocare con l’analisi delle probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE PINETO JUVENTUS U23

Con la diretta Pineto Juventus U23 saremo su Sky Sport per una partita riservata agli abbonati, funziona allo stesso modo la diretta streaming video che è disponibile su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO JUVENTUS U23

Nel 4-3-3 di Ivan Tisci verso la diretta Pineto Juventus U23 abbiamo una difesa con Postiglione e Capomaggio a protezione del portiere Tonti, Baggi e Borsoi potrebbero essere i terzini di spinta ad accompagnare un centrocampo che si regge sulle geometrie di Schirone, accompagnato dalle due mezzali Germinario e Lombardi (con Viero come prima opzione). Nel tridente Alessandro Pellegrino, D’Andrea e Bruzzaniti sono ancora favoriti, ma attenzione a destra: qui infatti avanzano la loro candidatura Marrancone e Mastropietro, e uno dei due potrebbe essere titolare oggi pomeriggio.

Massimo Brambilla gioca con il 3-5-2: Turicchia, Pedro Felipe e Scaglia i centrali che si piazzano davanti a Mangiapoco, Rouhi-Puczka ballottaggio a sinistra con Stefano Turco favorito a destra, in mezzo Osuwu può tornare titolare per Macca, Deme o Faticanti, poi da valutare Pagnucco che potrebbe avere una maglia sulla sinistra o magari con un cambio modulo agendo sulla trequarti, dove naturalmente spinge come sempre Alessio Vacca. Quest’ultimo deve ancora fare gavetta, ma può già essere in campo dal primo minuto; eventualmente anche nel tandem offensivo, ma scalzare il veterano Guerra e Lorenzo Anghelè è tutt’altro che semplice.

PRONOSTICO E QUOTE PINETO JUVENTUS U23

Eccoci anche alle quote della Snai fornite per la diretta Pineto Juventus U23, con un valore sul segno 1 per la vittoria degli abruzzesi che il bookmaker stima in 1,92 volte quanto messo sul tavolo, per contro invece il segno 2 che regola il successo dei bianconeri vi garantirebbe una vincita equivalente 3,45 volte la vostra giocata, infine abbiamo il segno X sul quale puntare per il pareggio che porta in dote un guadagno corrispondente a 3,30 volte l’importo investito.