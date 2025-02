DIRETTA PINETO LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Commentiamo adesso da un punto di vista statistico la diretta di Pineto Legnago Salus, match che sembra davvero molto interessante in chiave numerica perché abbiamo un estremo difensivo in negativo da parte del Legnago. Parliamo infatti della peggior difesa del campionato che subisce in media quasi due gol ogni novanta minuti. Davvero male se consideriamo che poi las quadra ospite non va oltre il gol segnato di media ogni settimana.

Il Pineto invece è una squadra che si difende in maniera molto bassa, quasi 21 metri della porta la distanza media e questo significa che potremmo anche tentare di vedere una partita con pochi gol visto che il Pineto non eccelle in questa fase, ma attenzione perché su 10 cross progressivi arrivano in media tre tiri nello specchio. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Pineto Legnago Salus, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO LEGNAGO SALUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire la diretta Pineto Legnago Salus sintonizzandoti sul canale Sky Sport 255 dopo la sfida tra Torres e Gubbio se sei abbonato a Sky. Gli iscritti potranno usufruire pure dello streaming garantito dall’app di Sky Go così come potranno fare pure gli abbonati a Now che utilizzano Now Tv.

PINETO LEGNAGO SALUS, BIANCAZZURRI IN ZONA PLAYOFF

La diretta Pineto Legnago Salus si disputa domenica 9 febbraio 2025 alle ore 17:30. Allo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani gli abruzzesi proveranno a riscattarsi a seguito della sconfitta esterna patita contro il Pontedera di qualche giorno fa sebbene il loro piazzamento in zona playoff non sia affatto a rischio, almeno per il momento. I biancazzurri sono infatti in settima posizione nella classifica del girone B 2024/2025 con trentacinque punti, al pari della Pianese che si trova alle sue spalle. La sesta posizione dista cinque punti mentre la nona piazza soltanto quattro, garantendo loro un certo margine da poter gestire.

Molto diverso è invece il discorso da fare per il Legnago Salus, ultimo in ventesima posizione con appena quindici punti sin qui ottenuti dall’avvio del torneo. A secco di successi dal 7 di dicembre quando aveva inaspettatamente sconfitto il Pescara, ancora in crisi, il Legnago dovrà lottare parecchio per risalire dalla zona retrocessione considerando che la prima squadra effettivamente salva per ora è il Campobasso, al quindicesimo posto con i suoi ventisette punti.

DIRETTA PINETO LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pineto Legnago Salus non sono esattamente di facile lettura dopo le sconfitte rimediate da entrambe le compagini nel turno precedente del girone B. Il modulo 4-3-3 con Tonti, Hadsziosmanovic, De Santis, Ingrosso, Borsoi, Germinario, Lombardi, Schirone, Tunjov, Gambale e Chekir potrebbe infatti essere modificato dai padroni di casa così come anche gli ospiti potrebbero apportare qualche correzione al loro speculare 4-3-3 con Perucchini, Tanco, Noce, Ampollini, Zanetti, Franzolini, Diaby, Leoncini, Bombagi, Basso Ricci e Svidercoschi.

DIRETTA PINETO LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Le chances di successo che vengono date dai vari bookmakers agli ospiti attraverso le quote per la diretta Pineto Legnago Salus risultano abbastanza esigue. I favoriti per aggiudicarsi la posta in palio sono infatti i padroni di casa con l’1 quotato appunto a 1.65 ad esempio da un’agenzia come Planetwin. Il 2, e quindi come dicevamo la vittoria dei veneti, è pagato addirittura a 5.00. Anche il pareggio rimane un risultato complesso da raggiungere se si guarda infine all’x, posto a 3.35.