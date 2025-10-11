Diretta Pineto Livorno, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Pavone-Mariani per la nona giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA PINETO LIVORNO, ENTRAMBE ARRIVANO DA UN KO

Comincerà alle ore 17:30 di sabato 11 ottobre 2025 la diretta Pineto Livorno. Presso lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani è previsto uno scontro fra due formazioni che non hanno fatto bene nell’ultimo turno di Serie C 2025/2026. In particolare, i padroni di casa non se la stanno passando bene essendo reduci dal quarto KO consecutivo.

Diretta Pergolettese Alcione Milano/ Streaming video: riscatto dei padroni di casa? (Serie C 11 ottobre 2025)

Gli abruzzesi non vincono più dal 13 settembre, quando erano riusciti ad imporsi di misura ed in trasferta contro il Campobasso. Dopodichè i biancazzurri hanno sempre perso e nello scorso turno di campionato sono stati battuti in rimonta per 2 a 1 anche dalla Ternana nonostante il gol segnato in avvio da Postiglione al 2′.

Diretta Guidonia Pianese/ Streaming video tv: padroni di casa in calo (Serie C, 11 ottobre 2025)

Gli uomini guidati da mister Tisci sono in ogni caso davanti al Livorno in classifica per un punto, essendo fermi a quota otto. I toscani, sedicesimi con sette punti, arrivano a loro volta da un altro 2 a 1 subito tuttavia nel derby contro la Pianese e sebbene avessero sbloccato il punteggio per primi persino in questa circostanza.

Un successo potrebbe garantire agli amaranto il sorpasso in graduatoria sui diretti rivali del nono turno, i quali sperano invece di agganciare al più presto il treno della zona playoff. Tutte e due queste squadre dovranno però guardarsi al contempo le spalle dagli eventuali assalti delle compagini che stanno dietro e non vedono l’ora di soffiar loro il posto.

DIRETTA/ Picerno Casertana (risultato finale 0-2): doppietta di Bentivegna! (Serie C, 11 ottobre 2025)

DIRETTA PINETO LIVORNO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere su Sky la diretta Pineto Livorno del girone B di Serie C. L’emittente satellitare, aspettando di conoscere quale sarà il canale di riferimento per seguire il match in televisione, garantisce la messa in onda dell’evento in streaming. Bisognerà quindi scaricare ed accedere all’app Sky Go.

DIRETTA PINETO LIVORNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Pineto Livorno: il tecnico Tisci potrebbe essere orientato verso l’impiego di un 4-3-3 con Tonti fra i pali, Baggi, Postiglione, Capomaggio e Borsoi sulla linea difensiva, Germinario, Lombardi e Schirone in mediana, Menna, D’Andrea nel tridente offensivo Bruzzaniti per schierare i padroni di casa dall’inizio. Dal canto suo mister Formisano dovrebbe decidere di utilizzare il modulo 4-2-3-1 con Ciobanu in porta, Ghezzi, Noce, Baldi ed Antoni in difesa, Welbeck e Hamlili nel mezzo, Biondi, Marchesi e Cioffi sulla trequarti alle spalle del centravanti Di Carmine.

DIRETTA PINETO LIVORNO, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers sembrano parlare abbastanza chiaro nell’indicare un possibile vincitore per la diretta Pineto Livorno. I padroni di casa dovrebbero essere i favoriti secondo per esempio Sisal che indica il loro successo a 2.00. Gli ospiti hanno invece qualche chances in più di pareggiare piuttosto che di tornare a casa con i tre punti in tasca se si guardano i segni x, quotato a 3.20, e 2, pagato a 3.50.