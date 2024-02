DIRETTA/ Pineto Lucchese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA PINETO LUCCHESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Essendo che fino a questo momento si è giocato un unico precedente prima della diretta di Pineto Lucchese, vediamo insieme il momento di forma delle due squadre: emerge una chiara differenza di forma nelle ultime 5 partite a favore della Lucchese. Guardando alle ultime 5 partite, la Lucchese ha evidenziato una prestazione migliore rispetto al Pineto.

Inoltre, considerando l’unico incontro precedente tra queste due squadre, la Lucchese ha ottenuto una vittoria convincente con un margine di tre gol, finendo la partita con un netto 3-0 a proprio favore. Non facile dunque immaginare una favorita, anche se nei recenti scontri il Pineto non è mai riuscito a vincere collezionando 3 sconfitte e due pareggi, mentre la Lucchese invece ha vinto due partite e poi ne ha perse tre. (agg. Gianmarco Mannara)

PINETO LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pineto Lucchese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Lucchese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pineto Lucchese, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani di Pineto, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Il Pineto, attualmente al 12º posto in classifica, ha registrato un totale di 6 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte finora in questa stagione. Nonostante il cambio in panchina, nell’ultima partita disputata, il Pineto è stato sconfitto 2-0 dal Pescara. Tra i giocatori chiave del Pineto spiccano Emilio Volpicelli, autore di 11 gol in questa stagione e capocannoniere della squadra, e Gianluca Germinario, che ha totalizzato il maggior numero di minuti in campo con 1.879.

La Lucchese si posiziona al nono posto in classifica, con otto vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte nel bilancio complessivo della stagione. In trasferta, tuttavia, la Lucchese ha ottenuto risultati meno brillanti, con solo due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Nell’ultima partita giocata, la Lucchese ha vinto 2-1 contro la Spal. Tra i protagonisti della Lucchese troviamo Andrea Rizzo Pinna, autore di otto gol in questa stagione e capocannoniere della squadra, e Robert Gucher, il giocatore con il maggior numero di minuti in campo (2.052).

PROBABILI FORMAZIONI PINETO LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Pineto Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani di Pineto. Per il Pineto, Roberto Beni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tonti; Ingrosso, De Santis, Marafini; Teraschi, Germinario, Lombardi, Sannipoli, Borsoi; Volpicelli, Gambale. Risponderà la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Gucher, Sabbione, Tiritiello; Quirini, Cangianello, Tumbarello, Visconti; Disanto, Yeboah.

PINETO LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











