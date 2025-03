DIRETTA PINETO MILAN FUTURO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arriva il fatidico momento della rubrica sulle statistiche della diretta di Pineto Milan Futuro, sarà forse l’occasione migliore che abbiamo prima dell’inizio del match per capire che tipo di partita andremo a vedere nella prossima ora e mezza. Prima di immergerci nella partita però, cerchiamo di capire che tipo di match andremo a vedere anche in termini di trend. Partiamo dal Pineto. Squadra che vuole ragionare con il proprio pressing infatti oltre agli 8 km percorsi in media da ogni giocatore di movimento che inizia e finisce la partita, abbiamo anche il 18% di reti arrivate dopo una serie di passaggi lunga almeno dieci unità.

Questo ci porta a pensare che il Milan possa andare in difficoltà visto che in media subisce almeno 1,7 gol contro squadre che corrono più di 7km, ovvero la media della Serie C di questo girone. Andrà davvero cosi alla fine? Il Pineto è favorito al 32% secondo i bookmakers, quindi attenzione il commento live della diretta di Pineto Milan Futuro potrebbe davvero regalarci spettacolo nel prossimo aggiornamento, non mancate e anzi aggiornate la pagina! (agg. Gianamrco Mannara)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV PINETO MILAN FUTURO: COME VEDERE

Come sempre per la diretta Pineto Milan Futuro avrete a disposizione la televisione satellitare, in abbonamento; in alternativa la relativa applicazione Sky Go garantirà la visione del match in diretta streaming video.

PINETO MILAN FUTURO: ROSSONERI NEI GUAI!

L’appuntamento con la diretta Pineto Milan Futuro scatta alle ore 18:30 di martedì 11 marzo, siamo nella 31^ giornata di Serie C 2024-2025 e il girone B ci presenta due squadre la cui situazione è totalmente diversa. Sta facendo benissimo il Pineto, intenzionato a blindare la qualificazione ai playoff: nelle ultime due partite gli abruzzesi hanno battuto Campobasso e Ascoli in trasferta e hanno fatto un salto in avanti forse decisivo, adesso ritrovano il loro stadio e hanno una gran bella occasione per fare tris, soprattutto perché l’avversaria è una delle tre squadre che occupano le ultime posizioni della classifica.

Il quadro per il Milan Futuro parla chiaro: l’ultima vittoria è del primo febbraio, poi quattro sconfitte consecutive prima di pareggiare contro il Perugia, ma intanto è arrivato l’aggancio da parte di Legnago Salus e Sestri Levante con quest’ultima che, per la seconda volta in stagione, ha vinto la sfida diretta. Insomma: per i rossoneri si tratta di uscire al più presto dalla zona retrocessione, vedremo se la diretta Pineto Milan Futuro porterà in dote un bel risultato per Massimo Oddo e noi intanto andiamo a valutare le probabili formazioni della partita con le potenziali scelte di campo.

DIRETTA PINETO MILAN FUTURO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Con la diretta Pineto Milan Futuro vediamo come il 4-3-3 di Ivan Tisci potrebbe non cambiare di molto: Tonti va sempre in porta, in difesa Giannini fa il centrale insieme a Simone De Santis mentre a destra Hadziosmanovic potrebbe prendersi la maglia in luogo di Baggi, con Borsoi a sinistra. A centrocampo si candida Tunjov così come Massimo Gatto; possibile conferma per Schirone e Pellegrino, poi il bomber Bruzzaniti (decisivo anche ad Ascoli) fa l’esterno con Chakir dall’altra parte, Fabrizi potrebbe sostituire Gambale come prima punta.

Oddo punta sul 3-5-2 dovendo decidere alcune cose: Raveyre può ancora essere protetto da Minotti, Camporese e Coubis ma anche per turnover può tornare utile Dorian Paloschi, così come a centrocampo è sicuramente da tenere in mente l’opzione Alesi come mezzala offensiva, a rischiare allora è uno tra Branca e Sandri ma poi Malaspina potrebbe cedere il posto a Vos come frangiflutti. Davanti, Diego Sia e Camarda restano i favoriti; in alternativa il Milan Futuro può schierare Magrassi o Nicolò Turco, sulle corsie ballottaggio tra Quirini e Omoregbe che può anche giocare a sinistra per Bozzolan.

PRONOSTICO E QUOTE PINETO MILAN FUTURO

Emesse dall’agenzia Betsson, le quote sulla diretta Pineto Milan Futuro dicono chiaramente di come gli abruzzesi siano favoriti: valore da 1,67 volte la posta in palio sul segno 1 per la loro vittoria, per contro il segno 2 che regola il successo dei giovani rossoneri vi permetterebbe di intascare una cifra che corrisponde a 5,00 volte quello che avrete messo sul tavolo. Infine, ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il guadagno sulla partita sarebbe equivalente a 3,30 volte la giocata.