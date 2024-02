DIRETTA/ Pineto Olbia (risultato finale 1-0): Nanni non trova il pari! (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA PINETO OLBIA (RISULTATO 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Pavone-Mariani il Pineto batte l’Olbia per 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa iniziano alla grande la partita riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 7′ grazie all’autorete messa a segno da Bianchimano, deviando di testa un tiro di Volpicelli, e gli ospiti ma rischiano anzi di subire ancora. Nel secondo tempo i sardi perdono prematuramente Schiavone, rimpiazzato appunto da La Rosa a causa di un infortunio intorno al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i Bianchi non capitalizzano la chance più ghiotta del loro match per pareggiare sparando alto con Nanni al 72′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Pineto di portarsi a quota 36 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Olbia resta fermo a 21 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA PINETO OLBIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Pineto Olbia sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Pineto ed Olbia è ancora saldamente bloccato sull’1 a 0 maturato durante il primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Germinario e Teraschi al posto di Manu e Njambe fra i giocatori del Pineto, i sardi si vedono costretti ad effettuare una sostituzione al 54′ perdendo prematuramente Schiavone, rimpiazzato da La Rosa, a causa di un infortunio. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Bellodi al 47′ tra le file dell’Olbia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Pineto ed Olbia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli abruzzesi insistono fallendo altre buone occasioni con Gambale al 12′, Baggi al 22′ e Manu al 43′, rischiando però qualcosa al 14′ sull’iniziativa degli ospiti allenati dal tecnico Gaburro con Bianchimano. Fino a questo momento il direttore di gara Gabriele Restaldo, proveniente dalla sezione di Ivrea, ha ammonito soltanto Mordini al 38′ tra i calciatori dell’Olbia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Abruzzo la partita tra Pineto ed Olbia è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Beni cominciano bene la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 7′ grazie all’autorete messa a segno da Bianchimano con un colpo di testa sfortunato a deviare un tiro di Volpicelli. Ecco le formazioni ufficiali:

PINETO (4-3-3) – Tonti; Baggi, Villa, De Santis, Borsoi; Sannipoli, Lombardi, Manu; Njambè, Gambale, Volpicelli. A disp.: Marcorelli, Grilli, Germinario, Della Quercia, Chakir, Macario, Teraschi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino. All.: Beni. OLBIA (4-3-3): Rinaldi; Arboleda, Motolese, Bellodi, Mordini; Dessena, Schiavone, Mameli; Cavuoti, Bianchimano, Ragatzu. A disp.: Van Der Want, Zallu, La Rosa, Incerti, Palomba, Nanni, Scaringi, Guidotti, Montebugnoli, Scapin, Catania. All.: Gaburro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Curiosiamo nella storia che ci accompagna verso la diretta di Pineto Olbia negli ultimi minuti prima della partita che oggi sarà valida per il girone B di Serie C nel campionato 2023-2024. A dire il vero sarà una sfida inedita in terra abruzzese, perché l’unico precedente è il pareggio per 1-1 nella partita d’andata, giocata in Sardegna giovedì 2 novembre scorso. Di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Pineto e Olbia in vista della partita di questo pomeriggio.

I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del Pineto vale complessivamente 3,68 milioni di euro, pari ad appena 141.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società abruzzese. D’altronde siamo sugli stessi livelli per l’Olbia, che ha un valore economico globale di 3,63 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società sarda arriva a 134.000 euro. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Pineto Olbia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Pineto Olbia sarà valida per il 27º turno di Serie C ed è stata fissata in programma oggi 18 febbraio alle 16:15. Questa partita vedrà la nona in classifica che arriva da una vittoria esterna all’Abruzzo contro il Pontedera. Dall’altro lato del campo c’è l’Olbia, attualmente penultima in classifica, reduce da un pareggio contro l’Entella in un rocambolesco confronto.

La gara sembra a favore del Pineto, ma non dimentichiamoci che la formazione abruzzese non è esente da scivoloni nel corso della stagione, soprattutto contro squadre all’apparenza alla portata del tasso tecnico casalingo.

PINETO OLBIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna le probabili formazioni della diretta di Pineto Olbia cercando tra i nomi chi potrebbe suggellare il tabellino dei marcatori. Ci si potrà aspettare Volpicelli a guidare l’attacco, con la sua sagacia posizionale e un potente tiro, sarà determinante nel mettere in difficoltà la difesa avversaria anche senza palla.

Per l’Olbia sembra che Cavuoti avrà ancora un ruolo importante. Reduce da un gol nell’ultima partita, si è dimostrato uno dei giocatori più in forma nelle recenti prestazioni, portando la sua minaccia nell’area avversaria nonostante parta dalla trequarti.

PINETO OLBIA, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Pineto Olbia prese dal sito della Sisal, una sfida combattuta che vede il segno 1 quotato a 2 mentre il segno X che decreterebbe il pari a 2,8. La vittoria potenziale dell’Olbia invece è quotata a 2,5.











