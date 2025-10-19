Diretta Pineto Perugia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Pavone-Mariani per la decima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA PINETO PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo al nostro classico appuntamento con i numeri anche per la diretta di Pineto Perugia, cercando di capire chi tra queste due formazioni avrà le maggiori opportunitàò di portare a casa il risultato con l’analisi dei trend. Il Pineto fa dell’ordine la sua forza: 0,9 xGA, solo 3,2 tiri concessi nello specchio a gara e il 68% dei gol segnati su palla inattiva, dato che racconta una squadra letale nei momenti statici. Il Perugia, invece, spinge forte in fase di possesso: 58% di controllo medio, 1,8 xG e 6,1 tocchi in area avversaria. Il 60% delle sue azioni pericolose nasce dal lato destro, grazie al pressing alto e agli inserimenti delle mezzali.

Le due squadre mostrano anche un contrasto nel ritmo partita: il Pineto segna soprattutto nei finali (44% dei gol dopo il 75’), mentre il Perugia si accende a inizio ripresa (48% tra 45’ e 65’). Sul piano fisico, i padroni di casa coprono più campo (10,7 km per giocatore contro i 9,9 umbri). Non cambiate pagina ma anzi aggiornatela, il fischio di inizio è alle porte e con esso il nostro commento live della diretta di Pineto Perugia, si comincia finalmente, via! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO PERUGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pineto Perugia verrà anche in questo caso trasmessa in televisione da Sky in quanto partita di Serie C. L’emittente satellitare, sponsor ufficiale del torneo, manderà in onda la sfida pure in streaming sull’applicazione di Sky Go e lo stesso farà Now Tv per i suoi abbonati.

PINETO PERUGIA, UMBRI ANCORA A SECCO!

Parte domenica 19 ottobre 2025 alle ore 17:30 la diretta Pineto Perugia. Presso lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani gli ospiti continuano la loro caccia al primo successo stagionale in campionato essendo appunto ancora a secco di vittorie nel girone B della Serie C per l’annata 2025/2026 che si sta disputando.

I biancorossi si approcciano alla decima giornata arrivando dall’ennesima sconfitta, la sesta in totale in questo torneo, rimediata nell’ultimo turno fra le mura amiche contro il Rimini, capace infatti di imporsi di misura per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Tomas Lepri già prima della mezz’ora di gioco.

Gli umbri hanno bisogno di rialzarsi al più presto possibile se hanno l’intenzione di non rimanere incollati nelle retrovie e lottare per la salvezza con altre compagini in difficoltà tenendo pure conto che proprio il Rimini sta compiendo passi importanti in avanti per ovviare alla penalizzazione di 12 punti inflittale dalla Federazione.

Gli abruzzesi sono invece tornati a vincere nello scorso weekend rifilando un bel tris al Livorno e mantenendo inoltre la porta inviolata. I due gol segnati da Postiglione in apertura e da Schirone nel recupero, insieme a quello nella ripresa di Lombardi, hanno permesso ai biancazzurri di raggiungere il dodicesimo posto con 11 punti, come la Juventus Next Gen.

PINETO PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pineto Perugia: mister Tisci dovrebbe partire adoperando il 4-3-2-1 per i suoi con Tonti in porta, Baggi, Postiglione, Frare e Borsoi nel reparto arretrato, Germinario, Amadio e Lombardi nel mezzo, Schirone e Bruzzaniti trequartisti a supporto di D’Andrea dall’inizio. Gli ospiti dovrebbero invece puntare su un modulo simile, ovvero il 4-2-3-1, con Gemello fra i pali, Calapai, Nwanege, Tozzuolo e Megelaitis in difesa, Giunti e Terrnava in mediana, Manzari, Matos e Kanoute a svariare alle spalle del centravanti Ogunseye.

PINETO PERUGIA, LE QUOTE

Il penultimo posto in classifica colloca gli ospiti in una posizione di svantaggio anche secondo i bookmakers come Sisal se ragioniamo sulle quote fornite alla vigilia per l’esito finale della diretta Pineto Perugia. I padroni di casa sono senza dubbio i favoriti per i tre punti in palio quindi con l’1 posto a 2.35 mentre i Grifoni sono dati vincenti a 2.90. La terza opzione riguarda infine il pareggio, con il segno x quotato a 3.10.