Diretta/ Pineto Perugia (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 18 novembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Pineto Perugia evidenzia due formazioni che hanno iniziato benissimo il proprio campionato. Pineto che si trova alla settima posizione con 20 punti raccolti dai 39 totali disponibili. I gol realizzati sono 14 mentre 11 quelli subiti, risultando essere la terza difesa meno battuta dell’intero campionato, alla pari della capolista Cesena e Gubbio. In zona marcatori da evidenziare la presenza di ben due calciatori nelle prime 10 posizioni.

Stiamo parlando di Emilio Volpicelli che ha già colpito sei volte in questo campionato e Chakir, con due gol in meno. Entrambi sono andati in rete nelle ultime due sfide vinte contro Arezzo e Fermana. Ospiti che si siedono al terzo posto dell’attuale classifica con 24 punti raccolti. I gol totale sono 16 mentre 9 quelli subiti, risultando essere la seconda difesa migliore del campionato sotto solamente ai sardi del Torres. Il miglior marcatore risulta essere un duo: Seghetti-Vazquez con tre reti ciascuno. (Marco Genduso)

PINETO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pineto Perugia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pineto Perugia non è soltanto inedita per il campionato di serie C lo è anche per la storia delle due squadre. Queste due formazioni prima di quest’oggi non si sono mai trovate all’interno dello stesso rettangolo di gioco verde, pertanto, questa sfida risulta essere importante in quanto la prima in assoluto. Non potendo analizzare i precedenti scontri tra queste due formazioni, vi presentiamo le ultime tre sfide giocate in casa dal Pineto e altrettante in trasferta dal Perugia. Padroni di casa del Pineto che hanno collezionato 7 punti dei 9 disponibili nelle ultime tre partite giocate.

Le due vittorie sono arrivate contro la Fermana e il Pescara rispettivamente con i risultati di 2-0 e 1-0. L’unico pareggio è arrivato contro il Cesena il 22 ottobre. Ospiti del Perugia che lontano dal terreno di casa stanno trovando un po’ di difficoltà nell’ottenere punti. Nelle ultime tre sfide è stato raccolto solamente un punto, nel match contro la Recanatese. Le restanti due sfide sono terminate con altrettante sconfitte contro Ancona e Rimini. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Pineto Perugia, in diretta sabato 18 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Pineto arriva all’incontro contro il Perugia con grande slancio, avendo ottenuto due vittorie consecutive. La prima è giunta in casa contro la Fermana, fanalino di coda, mentre nell’ultimo turno hanno espugnato il difficile campo dell’Arezzo con un risultato finale di 1-2. Nella partita contro l’Arezzo, tutto è accaduto nella ripresa: Chakir ha dato il vantaggio al Pineto, ma dopo soli due minuti Gucci ha pareggiato per l’Arezzo. Tuttavia, nell’ottavo minuto di recupero, i ragazzi del mister Daniele Amaolo hanno segnato il gol che ha sancito la vittoria definitiva con Volpicelli. Attualmente, il Pineto si trova al settimo posto in classifica generale, a pari punti con il Pontedera, entrambe a quota 20 punti.

Il Perugia si presenta a questa sfida insidiosa al terzo posto in classifica, con 24 punti conquistati. Il mister Francesco Baldini ha chiesto massima concentrazione alla sua squadra per mantenere la continuità e costruire una serie positiva al fine di tenere il passo con Torres e Cesena. L’obiettivo dichiarato è la promozione in Serie B, ma per raggiungerlo è necessario limitare al massimo cali di rendimento e momenti di distrazione, come accaduto nell’ultima trasferta ad Ancona. Nell’ultima partita, il Perugia ha vinto 1-0 contro il Gubbio tra le mura amiche, grazie alla rete decisiva di Vazquez dopo soli otto minuti di gioco. Non sarà facile a Pineto, ma il Perugia proverà certamente a conquistare l’intera posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Pineto Perugia, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pineto, Daniele Amaolo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tonti, Villa, Evangelisti, De Santis, Germinario, Foglia, Teraschi, Volpicelli, Amadio, Chakir, Gambale. Risponderà il Perugia allenato da Giovanni Pagliari con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Adamonis, Morichelli, Vulikic, Cancellieri, Iannoni, Kouan, Santoro, Bartolomei, Seghetti, Mezzoni, Vazquez.

PINETO PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











