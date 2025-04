DIRETTA PINETO PESCARA, REDUCI DA DUE KO

Una gara fondamenta per i piani alti della classifica del Girone B di Serie C. In questo venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20:30 ci sarà la diretta Pineto Pescara con i padroni di casa sesti che ospitano il Delfino distante solo sei punti.

Il Pineto ha perso l’ultima gara giocata, quella contro il Perugia per 3-0. interrompendo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi ovvero i pareggi per 1-1 con Vis Pesaro e Carpi più le vittorie contro Campobasso, Ascoli, Milan U23 e Spal.

Diretta Pescara Arezzo/ Streaming video tv: i Delfini non devono sbagliare ancora! (Serie C, 29 marzo 2025)

Anche il Pescara è uscito sconfitto dall’ultimo match con il Sestri Levante. Così come il Pineto, anche i biancazzurri erano in forma avendo vinto contro Milan U23, Lucchese e Pontedera più i due pareggi con Spal e Vis Pesaro.

DOVE VEDERE DIRETTA PINETO PESCARA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Pineto Pescara dovrete necessariamente essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. Preferite la diretta streaming? Allora potrete farlo attraverso l’applicazione Sky Go.

DIRETTA/ Perugia Pineto (risultato finale 3-0) video, la chiude Montevago! (Serie C, 28 marzo 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI PINETO PESCARA

Il Pineto giocherà con il 4-3-3 con Tonti in porta, difeso dal quartetto Baggi, Ingrosso, Marafini e Ienco. A centrocampo spazio a Germinario, Lombardi e Gatto a chiudere il reparto. Pacchetto offensivo Chakir, Gambale e Bruzzaniti.

Stesso modulo per il Pescara che opta per Plizzari tra i pali, difesa a quattro con Letizia, Lancini, Brosco e Moruzzi: Le due mezzali saranno Dagasso e Merola con Squizzato regista. In attacco Ferraris, Alberti e Meazzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PINETO PESCARA

Il Pescara è favorito dato che è quotato 1.82 contro i 4.35 dell’1 fisso e i 3.20 del pareggio. Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è offerto a 1.95 con il No Gol a 1.70.

Diretta/ Pineto Spal (risultato finale 3-2): la decide un autogol di Nador! (23 marzo 2025)